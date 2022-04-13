Кальюранд: отказ ЕС от эмбарго на российские энергоносители означает участие Европы в финансировании войны

- Компания CNN вчера показала полученные ею кадры, на которых была запечатлена огромная колонна российской военной техники возле поселка Матвеев Курган в Ростовской области России. По данным CNN, это колонна направлялась на северо-запад в сторону Донбасса. Украинские власти вчера подтвердили, что российское наступление на подконтрольную Украине часть Донбасса уже началось, хотя очень серьезных боев там еще не происходит. Часть аналитиков ожидает там таких боев, утверждая, что победитель в них выиграет и всю войну, другие эксперты говорят, что, возможно, у России нет сейчас ресурсов для таких боев и что она попробует одержать какую-то маленькую победу, которую российская пропаганда постарается преподнести населению России как крупную, например, к 9 мая. Можно ли надеяться, что если в Донбассе все-таки начнутся затяжные сражения, западный мир не устанет от войны и будет помогать Украине столько времени, сколько потребуется?

- Это очень больной вопрос, потому что признаки этой усталости я уже сейчас вижу в Европарламенте. Некоторые просто начинают привыкать к войне. Они просыпаются утром, заглядывают в новости, узнают, сколько людей погибло на войне, после чего идут пить чай или кофе и заниматься своими ежедневными делами. Как раз одна из целей поездки делегации Европарламента в Украину, в которой я приняла участие на прошлой неделе, и состояла в том, чтобы не давать людям забыть, что творится в Украине. Сейчас не время уставать от войны и не время переключаться на ничтожные в сравнении с ней вопросы.

Некоторые депутаты из жарких стран озабочены тем, что предстоящим летом охлаждение воздуха будет обходиться очень дорого. Президент Франции назвал увеличение счетов французов за электричество трагедией. Но если это трагедия, то тогда происходящее в Украине надо называть адом. Разумеется, в условиях неизбежного повышения цен правительства стран Европы, в том числе и Эстонии, должны помогать не только Украине, но и своим жителям, чтобы те могли справиться с ценовым кризисом. Это совершенно очевидно и тут не может быть двух мнений. Правительства должны сделать все, чтобы их собственные граждане не страдали. Но нужно понимать, что прямо сейчас рядом с нами идет война, и эта война ведется и за наше будущее, за то, чтобы мы могли жить в такой Эстонии, в какой хотим. Поэтому мы должны быть готовы к таким неудобствам, как понижение температуры в квартирах на пару градусов или подорожание хлеба. С такими вещами мы должны справиться.

- Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила вчера, что в целом поддерживает санкции против России, но не в том случае, когда речь идет о поставках нефти и газа. Она сказала, что не хочет, чтобы жители Франции страдали от последствий санкций в отношении российских энергоносителей. Наверное, Ле Пен, которую часто называли в последние годы политиком на довольствии у Кремля, хочет сейчас, перед вторым туром выборов, показаться защитницей интересов не самых богатых французов, но при этом почти все не попавшие во второй тур кандидаты призвали своих избирателей поддержать во втором туре действующего президента Макрона. Причем часто именно по той причине, что Ле Пен многолетней дружбой с Путиным себя дискредитировала. Смогла бы Марин ле Пен в случае победы как-то помочь Путину хотя бы частично выйти из изоляции на международной политической арене?

- Я полагаю, что сейчас необходимо серьезно задумываться над такой опасностью. Если президентом Франции будет избрана Марин Ле Пен, то в мире многое изменится в худшую сторону. Причем даже не только в плоскости взаимодействия Запада с Россией, но и внутри самого Евросоюза. У Марин Ле Пен есть большая история сотрудничества с режимом Владимира Путина и получения от него поддержки. Финансовой, моральной и другой. Конечно, я очень надеюсь на то, что она не будет избрана. Разумеется, сейчас и президент Макрон выступает на международной арене не так сильно, как нам всем хотелось бы, и действительно трудно понять, зачем он едва ли не ежедневно названивает Владимиру Путину. Потому что ясно, что ничего нового Путин не скажет. Не признает же он, что совершил ошибку, не пообещает же впредь жить мирно. Но если выбор стоит между Макроном и Ле Пен, то совершенно ясно, что победа Макрона была бы гораздо предпочтительнее и для Франции, и для всего ЕС, и конкретно для нас, и даже для будущих отношений России и Евросоюза.