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Кальюранд: отказ ЕС от эмбарго на российские энергоносители означает участие Европы в финансировании войны

Павел Соболев
Кальюранд: отказ ЕС от эмбарго на российские энергоносители означает участие Европы в финансировании войны
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  • Однажды и для россиян откроется вся правда о событиях в Буче
  • Смогли бы Макрон и Шольц сказать в глаза жителям Бучи, что отказ ЕС от российского газа невозможен?
  • Называя подорожание электричества трагедией, нужно помнить, что война является адом

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Европарламента Марина Кальюранд в числе прочего ответила на вопросы, касающиеся высказываний Владимира Путина о событиях в Буче и сохранения Евросоюзом единства в оказании поддержки Украине.

- Вчера мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил об обнаружении в городе еще одного массового захоронения. По его словам, всего в городе обнаружены тела уже более 400 убитых российскими военными мирных жителей. Мэр добавил, что число погибших будет расти, потому что полиция, военные, спецслужбы проходят каждый квартал и находят новые захоронения. Владимир Путин же вчера назвал информацию о военных преступлениях российской армии в Буче фейком и сослался при этом на Александра Лукашенко, который якобы предоставил ему доказательства того, что в Буче была проведена психологическая операция британских спецслужб. Можно ли сказать, что Лукашенко понадобился Путину вчера, в почитавшийся в Советском Союзе День космонавтики, как часть декорации, подчеркивающей возвращение в мир железного занавеса времен холодной войны? Западная цивилизация с одной стороны, преемники СССР с другой?

- По мышлению и по действиям Путин и Лукашенко, несомненно, соответствуют этой роли. Я была в Буче, я видела захоронения, я разговаривала с признанными международными специалистами по эксгумации. Эту работу проводят в Буче не только украинцы. Ее ведут в сотрудничестве с международными институтами, чтобы точно установить и задокументировать, как люди были убиты, и привлечь к ответственности виновных в этих убийствах. На основании собранных фактов ни для кого нет сомнений в том, кто убил этих людей. Поэтому если сейчас слушать то, что говорят Владимир Путин и его подельники, то становится ясно, что они хватаются за любые зацепки, чтобы оправдать себя и утверждать, что они ни в чем не виноваты. К большому сожалению, Путину и соучастникам его преступлений до сих пор удается убеждать в правдивости своих слов довольно большое количество жителей России. Но это не будет продолжаться бесконечно. Правда когда-то выйдет наружу и для россиян. Они поймут, в какую грязную войну Россия была втянута и какого на самом деле президента они поддерживали.

- Вчера Владимир Зеленский во время выступления перед литовским парламентом напомнил, что ЕС обсуждает уже шестой пакет санкций против России, и до сих пор не известно, окажется ли под санкциями нефть. Зеленский выразил огорчение в связи с тем, что даже после публикации страшных кадров из Бучи высшие органы ЕС не могут определиться, когда же ЕС откажется от закупок российских энергоносителей. В последние дни появилось ощущение, что Евросоюз старается компенсировать свою нерешительность при давлении на российский энергосектор все более и более смелыми поставками оружия Украине. Все чаще говорится, что исход войны будет решен на поле боя и что поставки оружия Украине важнее санкций против российской экономики. Можно ли сказать, что Евросоюз очень конкретно решил сосредоточиться сейчас именно на военной помощи?

- Возможно, такое намерение есть у некоторых государств, но про Евросоюз целиком я так сказать не могу. Потому что если послушать, что говорят президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц или министр обороны Германии, то складывается впечатление, что они до сих пор не понимают, что Украине оружие нужно поставлять прямо сегодня. Что время для неторополивых обсуждений этой темы уже ушло. В этом смысле я очень горжусь своим государством, потому что Эстония делает то, о чем Украина просит. Мы посылаем оружие, гуманитарную помощь. Мы делаем то, что нужно. А сейчас нужно оказывать комплексные меры поддержки: посылать оружие, поставлять гуманитарную помощь и вводить эмбарго на российские энергоносители, причем прямо сегодня, в крайнем случае — завтра. Потому что до тех пор, пока полного эмбарго нет и ЕС покупает хоть сколько-то российских нефти и газа, это означает, что и Евросоюз финансирует войну. Наши деньги идут на то, чтобы Россия могла продолжать убивать людей. Стоя у захоронения в Буче, я очень пожалела, что рядом со мной нет канцлера Шольца и президента Макрона, и что они не смотрят в глаза украинским матерям и детям. Смогли бы они в глаза сказать им, что не могут ввести эмбарго ради того, чтобы прекратить эту войну?

- Компания CNN вчера показала полученные ею кадры, на которых была запечатлена огромная колонна российской военной техники возле поселка Матвеев Курган в Ростовской области России. По данным CNN, это колонна направлялась на северо-запад в сторону Донбасса. Украинские власти вчера подтвердили, что российское наступление на подконтрольную Украине часть Донбасса уже началось, хотя очень серьезных боев там еще не происходит. Часть аналитиков ожидает там таких боев, утверждая, что победитель в них выиграет и всю войну, другие эксперты говорят, что, возможно, у России нет сейчас ресурсов для таких боев и что она попробует одержать какую-то маленькую победу, которую российская пропаганда постарается преподнести населению России как крупную, например, к 9 мая. Можно ли надеяться, что если в Донбассе все-таки начнутся затяжные сражения, западный мир не устанет от войны и будет помогать Украине столько времени, сколько потребуется?

- Это очень больной вопрос, потому что признаки этой усталости я уже сейчас вижу в Европарламенте. Некоторые просто начинают привыкать к войне. Они просыпаются утром, заглядывают в новости, узнают, сколько людей погибло на войне, после чего идут пить чай или кофе и заниматься своими ежедневными делами. Как раз одна из целей поездки делегации Европарламента в Украину, в которой я приняла участие на прошлой неделе, и состояла в том, чтобы не давать людям забыть, что творится в Украине. Сейчас не время уставать от войны и не время переключаться на ничтожные в сравнении с ней вопросы.

Некоторые депутаты из жарких стран озабочены тем, что предстоящим летом охлаждение воздуха будет обходиться очень дорого. Президент Франции назвал увеличение счетов французов за электричество трагедией. Но если это трагедия, то тогда происходящее в Украине надо называть адом. Разумеется, в условиях неизбежного повышения цен правительства стран Европы, в том числе и Эстонии, должны помогать не только Украине, но и своим жителям, чтобы те могли справиться с ценовым кризисом. Это совершенно очевидно и тут не может быть двух мнений. Правительства должны сделать все, чтобы их собственные граждане не страдали. Но нужно понимать, что прямо сейчас рядом с нами идет война, и эта война ведется и за наше будущее, за то, чтобы мы могли жить в такой Эстонии, в какой хотим. Поэтому мы должны быть готовы к таким неудобствам, как понижение температуры в квартирах на пару градусов или подорожание хлеба. С такими вещами мы должны справиться.

- Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила вчера, что в целом поддерживает санкции против России, но не в том случае, когда речь идет о поставках нефти и газа. Она сказала, что не хочет, чтобы жители Франции страдали от последствий санкций в отношении российских энергоносителей. Наверное, Ле Пен, которую часто называли в последние годы политиком на довольствии у Кремля, хочет сейчас, перед вторым туром выборов, показаться защитницей интересов не самых богатых французов, но при этом почти все не попавшие во второй тур кандидаты призвали своих избирателей поддержать во втором туре действующего президента Макрона. Причем часто именно по той причине, что Ле Пен многолетней дружбой с Путиным себя дискредитировала. Смогла бы Марин ле Пен в случае победы как-то помочь Путину хотя бы частично выйти из изоляции на международной политической арене?

- Я полагаю, что сейчас необходимо серьезно задумываться над такой опасностью. Если президентом Франции будет избрана Марин Ле Пен, то в мире многое изменится в худшую сторону. Причем даже не только в плоскости взаимодействия Запада с Россией, но и внутри самого Евросоюза. У Марин Ле Пен есть большая история сотрудничества с режимом Владимира Путина и получения от него поддержки. Финансовой, моральной и другой. Конечно, я очень надеюсь на то, что она не будет избрана. Разумеется, сейчас и президент Макрон выступает на международной арене не так сильно, как нам всем хотелось бы, и действительно трудно понять, зачем он едва ли не ежедневно названивает Владимиру Путину. Потому что ясно, что ничего нового Путин не скажет. Не признает же он, что совершил ошибку, не пообещает же впредь жить мирно. Но если выбор стоит между Макроном и Ле Пен, то совершенно ясно, что победа Макрона была бы гораздо предпочтительнее и для Франции, и для всего ЕС, и конкретно для нас, и даже для будущих отношений России и Евросоюза.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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