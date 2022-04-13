Студия Postimees: в приоритетах ЕС военная помощь Украине стала важнее санкционного давления на Россию?

- Глава администрации Киевской области Украины Александр Павлюк сказал журналистам, что жители области смогут вернуться домой в конце мая. По его словам, разминирование займет еще много времени, но, тем не менее, к концу весны можно будет говорить о возвращении людей и о возвращении к мирной жизни. Основные усилия по разминированию сейчас сосредоточены в районах городов Ирпень, Буча, Чернигов, Бровары. Для человека, который видел своими глазами ситуацию в Буче и Ирпени, действительно ли возможно представить, что к концу мая там может как-то наладиться мирная жизнь? Или картины открываются настолько страшные, что вообразить это пока сложно?

- Компания CNN вчера показала полученные ею кадры, на которых была запечатлена огромная колонна российской военной техники возле поселка Матвеев Курган в Ростовской области РФ. По данным CNN, это колонна направлялась на северо-запад в сторону Донбасса. Украинские власти вчера подтвердили, что российское наступление на подконтрольную Украине часть Донбасса уже началось, хотя очень сильных боев там еще не происходит. Можно ли надеяться, что в случае очень затяжных сражений в Донбассе западный мир не начнет испытывать усталость от войны и будет готов помогать Украине столько времени, сколько потребуется?

- Вчера президент США Джо Байден во время выступления в Айове впервые употребил применительно к действиям российских военных в Украине слово «геноцид». По его словам, речь идет именно о геноциде, потому что становится все яснее, что Владимир Путин пытается стереть с лица земли саму идею быть украинцем. Владимир Зеленский сразу отреагировал на слова Байдена, написав в Твиттере, что называть вещи своими именами — очень важно в противостоянии со злом. Можно ли сказать, что все больше мировых лидеров готовы это делать и что серьезных политиков, склонных хотя бы частично оправдывать действия Путина, в Европе и вообще в мире не остается?