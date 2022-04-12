В утренний час пик на станции метро Нью-Йорка произошла стрельба. Об этом сообщают CNN и The New York Times. В полиции заявили, что получили сообщения о стрельбе и задымлении на станции около 8:30 утра.
В метро Нью-Йорка открыли стрельбу: 16 человек пострадали
В пожарной службе города рассказали, что пострадали не менее 13 человек. Позднее телеканал ABC сообщил, что пострадавших по меньшей мере 16 человек.
Между тем некоторые СМИ сообщили о гибели пяти человек, официального подтверждения этой информации нет.
Ведомство также сообщило, что на станции были найдены «несколько неразорвавшихся устройств». В то же время представитель полиции заявил, что активных взрывных устройств на месте происшествия не нашли.
Согласно предварительным данным, пять человек получили ранения в результате стрельбы, от чего пострадали еще восемь, до конца не ясно. На станции могло сработать дымовое устройство. Об этом СМИ рассказал неназванный представитель правоохранительных органов.
По его словам, полиция разыскивает подозреваемого в противогазе и оранжевом строительном жилете, который скрылся с места происшествия.