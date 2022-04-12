В метро Нью-Йорка открыли стрельбу: 16 человек пострадали

В пожарной службе города рассказали, что пострадали не менее 13 человек. Позднее телеканал ABC сообщил, что пострадавших по меньшей мере 16 человек.

Между тем некоторые СМИ сообщили о гибели пяти человек, официального подтверждения этой информации нет.

Ведомство также сообщило, что на станции были найдены «несколько неразорвавшихся устройств». В то же время представитель полиции заявил, что активных взрывных устройств на месте происшествия не нашли.

Согласно предварительным данным, пять человек получили ранения в результате стрельбы, от чего пострадали еще восемь, до конца не ясно. На станции могло сработать дымовое устройство. Об этом СМИ рассказал неназванный представитель правоохранительных органов.