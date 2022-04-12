ФОТО И ВИДЕО ⟩ Самолеты НАТО кружили над Пярнуским заливом

В поле зрения камеры читателя оказался самолеты радара, разведки, связи и управления Boeing E-3 Sentry (код NATO02) и Boeing 737-7ES Peace Eagle (код TURAF42), принадлежащий ВВС Турции.

По данным сайтов Flightradar24 и Radarbox, самолеты вылетели из Германии, перелетели через Польшу и Прибалтику в Эстонию и продолжали кружить вокруг острова Кихну.

Читатель описал, что, поскольку у Boeing E-3 Sentry очень длинный хвост, траектория его полета была хорошо заметна в воздухе.

Старший сержант Сийм Вернер Тедер, специалист по информации военно-воздугшных сил, сообщил, что самолеты, кружившие над Пярнумаа, были частью учений Ramstein Alloy 22-1, которые проходили вчера и сегодня.

На учениях, которые проводятся три раза в год, отрабатываются процедуры связи и управления, а также различные процедуры обеспечения воздушной безопасности. Помимо прочего, отрабатываются перебои в связи сопровождении самолетов, обнаружение тихоходных воздушных средств, поисково-спасательные работы. В учениях принимают участие самолеты ВВС Эстонии, Бельгии, Франции, Финляндии, Великобритании, США и других стран.

«Полеты над Пярнумаа не редкость, потому что поблизости есть официальный аэродром, — отметил Тердер. — Возможно, что самолеты пролетают мимо населенных пунктов или отдельных хуторов, но по возможности все же предпринимаются усилия, чтобы избежать населенных пунктов».