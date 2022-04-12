По каким западным брендам будут больше всего скучать россияне?

Исследования, проведенные российскими социологами, показали, что наиболее заметным для населения стал уход не только крупных автомобильных брендов, но и таких компаний, как IKEA, NcDonald's и Apple. Об этом говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также отмечается, что граждане высоко оценивают возможность российских производителей заменить зарубежную продукцию.

Около 40 процентов россиян убеждены, что уход иностранных компаний их лично не затронет. 12% считают, что уход компаний будет иметь серьезные последствия, а 23% считают, что последствия ухода будут умеренными.

Каких брендов будет больше всего не хватать?

Рейтинг возглавляет шведский производитель мебели Ikea. Респондентов также беспокоит уход иномарок. С конца февраля Volvo, Audi, BMW, Hinda Suzuki и Volkswagen прекратили производство в России. Этот список длинный.

«Многие ездят на иномарках, и опасения в основном связаны с запчастями, — говорит советник правления ВЦИОМ Елена Михайлова.