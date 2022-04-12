Укус западных санкций: РЖД оказалась неплатежеспособна

Государственная компания "Российские железные дороги" была признана неплатежеспособной решением Комитета по кредитным деривативам, поскольку компания не в состоянии выплачивать проценты по своим облигациям, пишет Bloomberg.

Решение может стать прецедентом как для российского правительства, находящегося в аналогичной ситуации, так и для госкомпаний.

С началом войны в Украине западные банки и другие финансовые посредники заблокировали платежи по российским облигациям, посколько это - часть пакета акций, что помогает исключить российских заемщиков из мировой финансовой системы.

«Государственная компания «Российские железные дороги» попыталась выплатить купон по облигациям в прошлом месяце, но он не дошел до держателей из-за обязательств по соблюдению законодательства и нормативных требований в рамках корреспондентской банковской сети», — поясняет агентство.

Из-за наложенных Великобританией санкций ОАО РЖД не смогло погасить выпуск долларовых еврооблигаций номинальным объемом около 605 млн долларов и выплатить накопленный по нему доход. Компания должна была погасить еврооблигации 5 апреля, но из-за технических проблем счета RZD Capital, являющегося эмитентом еврооблигаций, были заморожены лондонским платежным агентом.