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Укус западных санкций: РЖД оказалась неплатежеспособна

rus.postimees.ee
Укус западных санкций: РЖД оказалась неплатежеспособна
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Вагоны РЖД
Вагоны РЖД Фото: Scanpix/ Reuters/ Maxim Shemetov

РЖД — первая компания восточного соседа, которая не может расплатиться по долгам после начала украинского вторжения и последовавших санкций.

Государственная компания "Российские железные дороги" была признана неплатежеспособной решением Комитета по кредитным деривативам, поскольку компания не в состоянии выплачивать проценты по своим облигациям, пишет Bloomberg.

Решение может стать прецедентом как для российского правительства, находящегося в аналогичной ситуации, так и для госкомпаний.

С началом войны в Украине западные банки и другие финансовые посредники заблокировали платежи по российским облигациям, посколько это - часть пакета акций, что помогает исключить российских заемщиков из мировой финансовой системы.

«Государственная компания «Российские железные дороги» попыталась выплатить купон по облигациям в прошлом месяце, но он не дошел до держателей из-за обязательств по соблюдению законодательства и нормативных требований в рамках корреспондентской банковской сети», — поясняет агентство.

Из-за наложенных Великобританией санкций ОАО РЖД не смогло погасить выпуск долларовых еврооблигаций номинальным объемом около 605 млн долларов и выплатить накопленный по нему доход. Компания должна была погасить еврооблигации 5 апреля, но из-за технических проблем счета RZD Capital, являющегося эмитентом еврооблигаций, были заморожены лондонским платежным агентом.

Министерство финансов России обвиняет Соединенные Штаты и другие страны в том, что они хотят сделать ее неплатежеспособной.

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