КаПо: доверие русскоязычных в Эстонии к российским каналам сократилось

Местами доверие к эстонским русскоязычным каналам сменило доверие к контролируемым Россией каналам, процент доверия составляет 25 и 50. «За этим стоит большой вклад русскоязычных журналистов ERRi, Postimees, Delfi и Äripäev», - отмечает КаПо.

«Влияние контролируемых Кремлем каналов и их влияние на эстонское общественно сильно проявилось в апреле 2007 года, когда продолжавшееся годами разжигание ненависти подтолкнуло часть общества в реальным действиям. Кремль сформировал единый фронт для разжигания потенциальных конфликтов, координируя работу местного российского посольства, прокремлевских активистов и своих государственных СМИ. В то время по РТР и другим каналам можно было увидеть намеренное искажение фактов и инсценировки. Прозвучала также тема насильственного свержения власти, когда один из участвовавших в беспорядках активистов заявил на российском телеканале, что на следующий день на Тоомпеа уже будет новое правительство. Продиктованные той же логикой информационные операции и пропаганду можно было увидеть в 2008 году в Грузии и как минимум с 2014 года в Украине. Некоторые участники применили там полученный в Эстонии опыт», - пишет КаПо.

По сообщению КаПо, после 2007 года ощущение угрозы в Эстонии снижалось вопреки многим прогнозам, в то же время, например, Латвия повысила эффективность надзора за СМИ и доказала, что контролируемые Кремлем каналы систематически нарушают директиву ЕС об аудиовизуальных медиа-услугах и латвийские законы, в этой связи Латвия приостановила действие лицензий российских каналов, указав в качестве одной из причин разжигание ненависти к украинским государству и народу.

В феврале этого года латвийский суд признал виновными в нарушении санкций ЕС владельца BMA Олега Солодова и эстонского мебиа-бизнесмена Маргуса Мерима, а также конфисковал имущество BMA на сумму более 3.1 млн евро.

«С учетом уже возбужденного уголовного дела Таллиннская горуправа в 2021 году прекратила сотрудничество с транслировавшими ПБК в Эстонии предприятиями, тем самым избежав и потенциального нарушения санкции ЕС. От вынесенного Латвией обвинительного приговора и использования доказательств с этого процесса зависит, что будет с продолжающими бизнес с посредниками ПБК эстонскими предприятиями. Их деятельность также может сделать экономические ресурсы доступными для лица, подвергшегося международным санкциям», - отмечает КаПо.

Эстония применила санкции ЕС, введенные в отношении лиц, которые в качестве владельца или руководителя использовали экономические ресурсы, участвуя в агрессии Кремля против Украины. Таким образом, деятельность в Эстонии пришлось прекратить «Спутнику», являющемуся организацией кремлевского пропагандистского центра «Россия мегодня», поскольку глава «России сегодня» Дмитрий Киселев за поддержку агрессии против Украины подвергается санкциям ЕС.

«Военные преступления Кремля заставили ЕС гораздо обширнее использовать санкции, чтобы остановить агрессию Путина. Если до сих пор они слабо затрагивали контролируемые Кремлем каналы, то теперь число подверженных санкциям лиц и каналов резко возросло. Санкции, введенные за агрессию против Украины, препятствуют воздействию Кремля в отношении Запада, в том числе Эстонии, но только если их осуществлять на самом деле и привлекать нарушителей к ответственности», - отмечает КаПо.