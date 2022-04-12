Глава МИД Эва-Мария Лийметс сказала на прошедшем во вторник в польском городе Жешув саммите Балтийских стран и Польши, что Россия должна компенсировать причиненный войной ущерб.
Министр Лийметс: Россия должна компенсировать причиненный войной ущерб
Участники встречи выразили всестороннюю поддержку борьбе Украины с российской агрессией, сообщила пресс-служба МИД.
По словам представлявшей президента Алара Кариса Лийметс, на саммите обсуждали, как эффективнее оказывать помощь Украине, бороться с российской агрессией и усилить обороноспособность НАТО. Представители стран также подчеркнули, что виновные в преступлениях против человечества в Украине должны предстать перед судом. Лийметс сказала, что международный уголовный суд уже возбудил расследование военных преступлений в Украине. Эстония со своей стороны предложила экспертов для расследования и судебного процесса.
«Для страны-агрессора России цена неоправданной и нарушающей все международные соглашения войны в Украине должна стать столь высокой, чтобы она ее прекратила, - сказала Лийметс. - В то же время, Россия должна компенсировать Украине причиненные войной убытки. К сожалению, причиненную украинцам душевную боль не компенсирует ничто».
Представители стран также отметили, что в новой обстановке в сфере безопасности следует повысить эффективность оборонной деятельности НАТО, в том числе укрепить восточный фланг альянса.
«Наша цель — добиться долгосрочного укрепления восточного фланга», - отметила Лийметс.