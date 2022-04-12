Министр Лийметс: Россия должна компенсировать причиненный войной ущерб

По словам представлявшей президента Алара Кариса Лийметс, на саммите обсуждали, как эффективнее оказывать помощь Украине, бороться с российской агрессией и усилить обороноспособность НАТО. Представители стран также подчеркнули, что виновные в преступлениях против человечества в Украине должны предстать перед судом. Лийметс сказала, что международный уголовный суд уже возбудил расследование военных преступлений в Украине. Эстония со своей стороны предложила экспертов для расследования и судебного процесса.