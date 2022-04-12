В Финляндии сегодня днем активисты Greenpeace и Extinction Rebellion заблокировали ворота порта Ханко и грузовой поезд эстонской государственной компании Operail.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Финские активисты заблокировали движение эстонского товарного поезда
Greenpeace сообщил, что были заблокированы как ворота порта, так и дальнейшее движение поезда с железнодорожного вокзала Лаппохья, где он ждал освобождения ворот.
«В нынешней ситуации постыдно, что финские и эстонские госкомпании продолжают возить российские товары. Россия, которая нападает на Украину, больше не должна получать от Запада ни единого евро. Санкции ЕС запоздали как для украинского народа, так и для изменения климата — действовать нужно сейчас, движение нужно остановить сейчас, а не только через четыре месяца», — говорит пресс-секретарь Greenpeace Матти Лииматайнен.
Портал новостей YLE напоминает, что запланированные ЕС санкции по запрету российского угля должны вступить в силу только к августу.
Организации требуют, чтобы правительство Финляндии немедленно прекратило транзит российского угля и отказалось от использования российского ископаемого топлива.
По словам полиции, акция проходит спокойно.