ГАЛЕРЕЯ ⟩ Финские активисты заблокировали движение эстонского товарного поезда

Greenpeace сообщил, что были заблокированы как ворота порта, так и дальнейшее движение поезда с железнодорожного вокзала Лаппохья, где он ждал освобождения ворот.

«В нынешней ситуации постыдно, что финские и эстонские госкомпании продолжают возить российские товары. Россия, которая нападает на Украину, больше не должна получать от Запада ни единого евро. Санкции ЕС запоздали как для украинского народа, так и для изменения климата — действовать нужно сейчас, движение нужно остановить сейчас, а не только через четыре месяца», — говорит пресс-секретарь Greenpeace Матти Лииматайнен.