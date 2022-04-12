Запрет на грузоперевозки из России и Беларуси: ряд эстонских компаний просит об исключении

Санкция позволяет странам-членам при необходимости делать исключение для покупок, импорта или транспорта природного газа и нефти, в том числе рафинированных нефтепродуктов, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды. Страна может также ходатайствовать об исключении в том числе для покупок, импорта или транспорта фармацевтической, медицинской и сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также в гуманитарных целях.

Одно из ходатайствующих об исключении предприятий — NPM Silmet, которое пишет в своем обращении к Министерству экономики, что является единственным в ЕС занимающимся промышленной обработкой редкоземельных металлов предприятием. Silmet подчеркивает, что в числе его клиентов - производители высокотехнологичного оборудования из Европы и США, среди которых есть производители электроники и предприятия оборонной промышленности.

По сообщению предприятия, 70 процентов сырья для изготовления редкоземельных металлов сейчас поставляется из Российской Федерации, а альтернативному производителю из США требуется время на то, чтобы привести свои производственные мощности в соответствие с потребностями. Поэтому NPM Silmet просит министерство сделать исключение, разрешив предприятию ввозить до 450 тонн карбонатов редкоземельных металлов в месяц.

Также к министерству обратился дистрибьютор битума Polyus Plus OÜ. Предприятие отмечает, что битум — это нефтепродукт, на который не наложены санкции, и просит разрешить ввозить его российскими автомобилями. Polyus Plus подчеркивает, что в противном случае в Эстонии может возникнуть катастрофическая нехватка сырья для дорожного строительства.