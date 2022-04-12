Украинские беженцы с детьми могут получать детские пособия в размере 60 евро в месяц от Эстонии, при условии, что они откажутся от пособия, которое получали в Украине, пишет Rus.ERR.
С выплатами пособий для детей украинских беженцев возникли проблемы
С выплатами пособий для детей украинских беженцев возникли проблемы
Департамент социального страхования обеспокоен тем, что связь с украинской стороной не налажена, поэтому процесс отказа от украинских пособий весьма затруднителен. Департамент ищет альтернативные решения для ускорения обмена информацией.
"Сейчас мы берем в расчет ту информацию, которую нам предоставляет сам человек. Семьи беженцев находятся в очень разных ситуациях: есть люди, которые могут в Эстонии использовать свой банковский счет и получают от Украины пособия, но есть и те, кто действительно не может получить эти деньги и последнее пособие они получили в марте. Таким людям мы начали выплачивать компенсации с апреля", - сказала руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник.
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