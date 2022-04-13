Таллинн строится: «Мне сверху видно все, ты так и знай!»

Все это означает, что уже очередная высотка в квартале Rocca Tower достигла своей максимальной высоты - 70 метров, и по этому поводу состоялся удивительно скромный праздник стропил.

Впрочем, дела у застройщика жилого комплекса - фирмы Endover - идут неплохо, зачем пыль в глаза пускать? Произнесены краткие речи, самые смелые были доставлены на крышу, боящиеся высоты гости и привычные к ней строители - остались на восемнадцатом этаже, чтобы съесть миску традиционного супа.

Уже купившие в доме квартиры и коммерческие помещения смогут въехать в здание уже в конце этой весны, гарантирует застройщик.

«Сейчас активность проявляют и те, кто покупают собственное жилье, и инвесторы. Кроме того, деньги в недвижимость вкладывают из страха перед инфляцией. По нашему мнению, стоимость квартир имеет тенденцию, скорее, к небольшому росту, чем к снижению: сказываются дефицит новых квартир и рост цен на строительство», — сказал член правления Endover Роберт Лауд.

По словам застройщика, продажа квартир Rocca Towers продвигается успешно, и 65% квартир и коммерческих помещений во втором здании уже обрели владельцев.

«Сейчас на рынке сложилась ситуация, когда многим застройщикам просто нечего продавать. Все запасы проданы, а никакие новые проекты они начинать не хотят», — сказал Роберт Лауд.

В отличие от многих, Endover осваивает один из самых больших объемов строительства и предложений на рынке, и продолжает работу по графику даже после начала войны в Украине 24 февраля.

Для застройщиков самыми большими рисками являются неопределенность с поставками и рост цен на строительство. «Наше преимущество заключается в том, что у нас есть собственная строительная компания, которая позволяет сохранять прозрачность и гибкость при управлении строительными процессами», — сказал Райдо Пярн, член правления фирмы Metropoli Ehitus, выступающей генеральным подрядчиком проекта.

«Этот проект обеспечивает работой около 400 человек, поскольку одновременно идут внутренние работы во второй башне и монтажные работы в третьей», — добавил Пярн.

Отличительной особенностью башен Rocca являются пентхаусы на 17-м и 18-м этажах - роскошные двухэтажные апартаменты площадью до 127 м2 с панорамными видами на море, озеро Харку, Старый город. Красивый вид из окон сохранится и в будущем, поскольку торговый центр Рокка-аль-Маре и зоопарк останутся зоной малоэтажной застройки.

Пентхаус сегодня и к концу весны. Фото: коллаж Вера Копти.

В Rocca Tower II насчитывается 78 от одно- до четырехкомнатных квартир и 16 коммерческих помещений. Цены на выставленные на продажу квартиры начинаются от 3460 евро за квадратный метр, а в случае пентхаусов превышают 5000 евро. Это, конечно, на взгляд обывателя, безумно дорого. Но одного не отнять: квартал станет украшением Хааберсти.

Здесь будет построено в общей сложности пять зданий с более чем 332 квартирами и 4000 м2 коммерческих площадей. Первые дома в квартале были сданы в 2021 году, а весь квартал будет готов в 2023-м году. Объем застройки составит 41 181 м2.