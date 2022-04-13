Ааб: снижение цен на газ – вопрос на миллион долларов
Отказ от российского газа – не от хорошей жизни
СПГ-терминал позволит контролировать цены
Прожиточное пособие поднимется до 200 евро
Как избавиться от российского газа, чтобы цены не подскочили до небес? Что ждет собственников квартир с газовым отоплением и владельцев широко разрекламированных автомобилей на газе?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр госуправления Яак Ааб.
Выдержки из беседы:
– Какие договоренности есть по СПГ-терминалу?
– Просто так, от хорошей жизни, никто бы не отказался от российского газа. Нам приходится избавляться от него из-за войны, которую начала Россия. Прекратить эту войну можно только путем давления на Россию. Поэтому и вышел на повестку дня вопрос о санкциях, в том числе о полном отказе от российского газа и других энергоносителей, чтобы не подпитывать войну.
– Европарламент и Украина настаивают на немедленном эмбарго на российские нефть и газ. Достижимо ли это? И когда?
– Эстония сможет отказаться от газа довольно быстро, если удастся его заменить на сжиженный природный газ. Для этого и принято решение, чтобы плавучий СПГ-терминал был бы готов в Палдиски где-то в ноябре. Это важно и для Финляндии, и для Латвии.
– С кем уже есть конкретные договоренности?
– С Финляндией есть. Латвия не особо заинтересована в этом договоре, так как они планируют построить свой терминал, но позже – через год-другой. До этого они будут заинтересованы в получении газа из Палдиски.
– Кто станет участником сделки из частных предприятий? Есть информация, что Alexela и Eesti Gaas готовы взять этот проект на себя…
– Не могу точно сказать. Мы предоставили определенные гарантии компании Alexela, так как никто кроме нее такой причал не сможет построить. У них есть все необходимые разрешения и права. На каких условиях будет вестись сотрудничество с государством – будем ли мы арендовать этот причал или выкупим его – прояснится в ближайшем будущем.
– У кого предполагается брать судно в аренду? Насколько аренда и доставка увеличат стоимость топлива?
– В мире достаточно таких кораблей. Если прогнозировать цены на газ к осени, то возможность поставок через СПГ-терминал заметно снизит риск повышения цен – они точно будут ниже мирового уровня. Мы сможем таким образом контролировать цены.
– Откуда будет поступать газ?
– С Ближнего Востока, из Южной Америки и из других точек мира, где занимаются его сжижением.
– Что еще предпринимается для того, чтобы цены на газ после отказа от российских энергоносителей не взлетели до небес?
– СПГ-терминал – это главная мера. ЕС сейчас занимается организацией общего подряда по обеспечению СПГ-запасов перед зимой. Эстония тоже в нем участвует. При таком раскладе мы будем готовы к следующей зиме.
– Можно ли будет ожидать снижения цен на газ для бытовых потребителей?
– Это вопрос на миллион долларов. Ни один эксперт не сможет ответить на этот вопрос.
Предпринимаемые нами принципиальные шаги позволят снизить риск резкого скачка цен на газ или даже сворачивая поставок.
Тем самым мы гарантируем, что перебоев с поставками не будет.
– Не пора ли собственникам квартир и домов с газовым отоплением закупать буржуйки?
– Не стану давать такой совет, хотя цены, действительно, кусаются.
– Большинство относительно новых домов в Таллинне построено на газовом отоплении…
– Минувшей зимой мы частично компенсировали повышение цен на газ. Не исключаю, что компенсации будут продлены и следующей зимой.
Центрального отопления на газе в Эстонии мало, хотя есть и такое. Там уже делаются планы и расчеты по переводу на другую систему отопления. Например, на древесную щепу. В Вяндра рассматривают такой вариант.
Понимаю, что в краткосрочной перспективе такой переход невозможен.
– Буржуйки надежнее!
– Все столичные фирмы, предоставляющие отопительные услуги, пересматривают свои планы и планируют новые инвестиции, чтобы дома с газовым отоплением можно было бы подключить к центральному отоплению.
– То есть, назревают радикальные перемены в системе отопления в Таллинне?
– Да, и по большому счету этот вопрос нужно адресовать местному самоуправлению. Государственную поддержку тоже можно получить. Однако следует учитывать, что доступ к новой порции европейских ресурсов откроется только в будущем году.
– В свое время люди покупали широко разрекламированные государством автомобили на газе в лизинг. Сейчас их заправка обходится по цене золота. Что вы посоветуете?
– Не в курсе, сколько стоит золото. Государство может только гарантировать, что перебоев с поставками газа не будет, и при наличии СПГ-терминала гарантируем определенный контроль за ценами.
– В январе вы уверяли нас, что космические цены – это временно. Сейчас они бьют рекорды 20-летней давности. Какой вывод можно сделать? Космические цены – это навсегда?
– Трудно прогнозировать. В январе все расчеты показывали, что главной причиной повышения цен был выход экономики из пандемии. Но сейчас случилось то, что случилось, а цены на газ в нашем регионе имеют огромное влияние на все остальное. Большую часть электроэнергии в Балтии тоже производили из газа. В Эстонии эта доля теперь сведена до минимума. Кроме того, правительство подтвердило, что Нарвские электростанции продолжат работать на полную мощь. Финляндия открыла новую АЭС. Тем не менее, газ по-прежнему имеет огромное влияние, и цены на него – невозможно прогнозировать.
– В коалиции спорят о выделении средств на компенсацию роста цен. О чем не могут договориться центристы и реформисты?
– Весной и летом цены на энергоносители будут падать, но проблема не исчезнет.
По сути, мы уже договорились о повышении прожиточного пособия на первого члена семьи со 150 до 200 евро. Оно не менялось 8 лет!
На это выделено 30 млн евро. Право на получение данного пособия получат и беженцы.
– О чем не удалось договориться?
– Центристы настаивали на выплате единоразового пособия в размере 100 евро пенсионерам и семьям с детьми. Реформисты предпочли отложить этот вопрос до осени.
Подробнее в повторе!
Какие есть договоренности по строительству СПГ-терминала?
Откуда будет поступать газ?
Можно ли ожидать снижения цен на для бытовых потребителей?
Не пора ли закупать в квартиры с газовым отоплением буржуйки?
Что посоветовать владельцам автомобилей на газе?
Европарламент и Украина настаивают на немедленном эмбарго на российские нефть и газ. Достижимо ли это?
Жизнь дорожает, цены бьют рекорды. К чему готовиться?
В коалиции спорят о выделении средств на компенсацию роста цен. О чем не могут договориться партнеры?
В ближайшее время может уйти в отставку министр экономики Таави Аас. В чем подоплека?