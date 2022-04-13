Министр: снижение цен на газ – вопрос на миллион долларов

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр госуправления Яак Ааб.

Выдержки из беседы:

– Какие договоренности есть по СПГ-терминалу?

– Просто так, от хорошей жизни, никто бы не отказался от российского газа. Нам приходится избавляться от него из-за войны, которую начала Россия. Прекратить эту войну можно только путем давления на Россию. Поэтому и вышел на повестку дня вопрос о санкциях, в том числе о полном отказе от российского газа и других энергоносителей, чтобы не подпитывать войну.

– Европарламент и Украина настаивают на немедленном эмбарго на российские нефть и газ. Достижимо ли это? И когда?

– Эстония сможет отказаться от газа довольно быстро, если удастся его заменить на сжиженный природный газ. Для этого и принято решение, чтобы плавучий СПГ-терминал был бы готов в Палдиски где-то в ноябре. Это важно и для Финляндии, и для Латвии.

– С кем уже есть конкретные договоренности?

– С Финляндией есть. Латвия не особо заинтересована в этом договоре, так как они планируют построить свой терминал, но позже – через год-другой. До этого они будут заинтересованы в получении газа из Палдиски.

– Кто станет участником сделки из частных предприятий? Есть информация, что Alexela и Eesti Gaas готовы взять этот проект на себя…

– Не могу точно сказать. Мы предоставили определенные гарантии компании Alexela, так как никто кроме нее такой причал не сможет построить. У них есть все необходимые разрешения и права. На каких условиях будет вестись сотрудничество с государством – будем ли мы арендовать этот причал или выкупим его – прояснится в ближайшем будущем.

– У кого предполагается брать судно в аренду? Насколько аренда и доставка увеличат стоимость топлива?

– В мире достаточно таких кораблей. Если прогнозировать цены на газ к осени, то возможность поставок через СПГ-терминал заметно снизит риск повышения цен – они точно будут ниже мирового уровня. Мы сможем таким образом контролировать цены.

– Откуда будет поступать газ?

– С Ближнего Востока, из Южной Америки и из других точек мира, где занимаются его сжижением.

– Что еще предпринимается для того, чтобы цены на газ после отказа от российских энергоносителей не взлетели до небес?

– СПГ-терминал – это главная мера. ЕС сейчас занимается организацией общего подряда по обеспечению СПГ-запасов перед зимой. Эстония тоже в нем участвует. При таком раскладе мы будем готовы к следующей зиме.

– Можно ли будет ожидать снижения цен на газ для бытовых потребителей?

– Это вопрос на миллион долларов. Ни один эксперт не сможет ответить на этот вопрос.

Предпринимаемые нами принципиальные шаги позволят снизить риск резкого скачка цен на газ или даже сворачивая поставок.