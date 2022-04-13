Ср, 13.04.2022
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Студия Postimees: избавиться от российского газа, но как?

12:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: избавиться от российского газа, но как?
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Как избавиться от российских энергоносителей, чтобы цены не подскочили до небес? Что ждет собственников квартир с газовым отоплением и владельцев широко разрекламированных автомобилей на газе?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр госуправления Яак Ааб. Смотрите интервью в 12:00!

  • Какие есть договоренности по строительству СПГ-терминала?
  • Откуда будет поступать газ?
  • Можно ли ожидать снижения цен на для бытовых потребителей?
  • Не пора ли закупать в квартиры с газовым отоплением буржуйки? 
  • Что посоветовать владельцам автомобилей на газе?
  • Европарламент и Украина настаивают на немедленном эмбарго на российские нефть и газ. Достижимо ли это?
  • Жизнь дорожает, цены бьют рекорды. К чему готовиться? 
  • В коалиции спорят о выделении средств на компенсацию роста цен. О чем не могут договориться партнеры?
  • В ближайшее время может уйти в отставку министр экономики Таави Аас. В чем подоплека?
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