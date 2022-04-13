Как избавиться от российских энергоносителей, чтобы цены не подскочили до небес? Что ждет собственников квартир с газовым отоплением и владельцев широко разрекламированных автомобилей на газе?
Студия Postimees: избавиться от российского газа, но как?
12:00
Студия Postimees: избавиться от российского газа, но как?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр госуправления Яак Ааб. Смотрите интервью в 12:00!
- Какие есть договоренности по строительству СПГ-терминала?
- Откуда будет поступать газ?
- Можно ли ожидать снижения цен на для бытовых потребителей?
- Не пора ли закупать в квартиры с газовым отоплением буржуйки?
- Что посоветовать владельцам автомобилей на газе?
- Европарламент и Украина настаивают на немедленном эмбарго на российские нефть и газ. Достижимо ли это?
- Жизнь дорожает, цены бьют рекорды. К чему готовиться?
- В коалиции спорят о выделении средств на компенсацию роста цен. О чем не могут договориться партнеры?
- В ближайшее время может уйти в отставку министр экономики Таави Аас. В чем подоплека?