Во вторник "Бавария" в ответном матче 1/4 финала на своем стадионе в Мюнхене сыграла вничью 1:1 с испанским "Вильярреалом", сообщает "Спорт.Интерфакс". Нападающий хозяев Роберт Левандовски на 52-й минуте открыл счет. На 88 минуте форвард гостей Самуэль Чуквуезе забил ответный мяч.
Сенсация: впервые за 16 лет "Вильярреал" вышел в полуфинал ЛЧ
Сенсация: впервые за 16 лет "Вильярреал" вышел в полуфинал ЛЧ
6 апреля в первом матче "Вильярреал" у себя одержал победу (1:0). Таким образом, по сумме двух встреч дальше проходят испанцы.
«Вильярреал» является действующим победителем Лиги Европы. В полуфинале розыгрыша Лиги чемпионов испанский клуб сыграет с победителем матча между португальской «Бенфикой» и английским «Ливерпулем». По итогам первой встречи победителем этих команд стал английский клуб — матч закончился со счетом 3:1.