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Сенсация: впервые за 16 лет "Вильярреал" вышел в полуфинал ЛЧ

rus.postimees.ee
Сенсация: впервые за 16 лет "Вильярреал" вышел в полуфинал ЛЧ
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Матч Бавария- Вильярреал.
Матч Бавария- Вильярреал. Фото: CHRISTOF STACHE/AFP

Во вторник "Бавария" в ответном матче 1/4 финала на своем стадионе в Мюнхене сыграла вничью 1:1 с испанским "Вильярреалом", сообщает "Спорт.Интерфакс". Нападающий хозяев Роберт Левандовски на 52-й минуте открыл счет. На 88 минуте форвард гостей Самуэль Чуквуезе забил ответный мяч.

6 апреля в первом матче "Вильярреал" у себя одержал победу (1:0). Таким образом, по сумме двух встреч дальше проходят испанцы.

«Вильярреал» является действующим победителем Лиги Европы. В полуфинале розыгрыша Лиги чемпионов испанский клуб сыграет с победителем матча между португальской «Бенфикой» и английским «Ливерпулем». По итогам первой встречи победителем этих команд стал английский клуб — матч закончился со счетом 3:1.

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