Сенсация: впервые за 16 лет "Вильярреал" вышел в полуфинал ЛЧ

6 апреля в первом матче "Вильярреал" у себя одержал победу (1:0). Таким образом, по сумме двух встреч дальше проходят испанцы.

«Вильярреал» является действующим победителем Лиги Европы. В полуфинале розыгрыша Лиги чемпионов испанский клуб сыграет с победителем матча между португальской «Бенфикой» и английским «Ливерпулем». По итогам первой встречи победителем этих команд стал английский клуб — матч закончился со счетом 3:1.