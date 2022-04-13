Новак Джокович сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монте-Карло

В матче второго круга Джокович проиграл представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Отметим, что по ходу второго сета испанец брал тайм-аут после падения. Встреча продлилась 2 часа 56 минут.

Джокович один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. На счету его соперника — пять двойных ошибок и девять реализованных брейк-пойнтов из 20.

Отметим, что в Монте-Карло Джокович провёл первый официальный матч с конца февраля. Новак пропустил американскую серию турниров из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.