Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Советский хоккеист Сергей Яшин скончался в возрасте 60 лет сообщает «Спорт. Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского ХК "Динамо".
Умер чемпион ОИ-1988 в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин
Умер чемпион ОИ-1988 в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин
"На 61-м году жизни скоропостижно скончался прославленный нападающий московского "Динамо", олимпийский чемпион Сергей Яшин", - говорится в сообщении. -Хоккейный Клуб "Динамо" Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта".
В "Динамо" нападающий Яшин играл с 1980 по 1990 год, став в составе команды чемпионом СССР. В национальных чемпионатах он провел 354 матча, забросив 128 шайб.
В сборной СССР хоккеист выиграл Олимпиаду-1988, а также стал двукратным чемпионом мира.