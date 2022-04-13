Умер чемпион ОИ-1988 в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин

"На 61-м году жизни скоропостижно скончался прославленный нападающий московского "Динамо", олимпийский чемпион Сергей Яшин", - говорится в сообщении. -Хоккейный Клуб "Динамо" Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта".

В "Динамо" нападающий Яшин играл с 1980 по 1990 год, став в составе команды чемпионом СССР. В национальных чемпионатах он провел 354 матча, забросив 128 шайб.