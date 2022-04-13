Ср, 13.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Умер чемпион ОИ-1988 в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин

rus.postimees.ee
Умер чемпион ОИ-1988 в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Свеча
Свеча Фото: Liis Treimann

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Советский хоккеист Сергей Яшин скончался в возрасте 60 лет сообщает «Спорт. Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского ХК "Динамо".

"На 61-м году жизни скоропостижно скончался прославленный нападающий московского "Динамо", олимпийский чемпион Сергей Яшин", - говорится в сообщении. -Хоккейный Клуб "Динамо" Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Это невосполнимая потеря для динамовского спорта".

В "Динамо" нападающий Яшин играл с 1980 по 1990 год, став в составе команды чемпионом СССР. В национальных чемпионатах он провел 354 матча, забросив 128 шайб.

В сборной СССР хоккеист выиграл Олимпиаду-1988, а также стал двукратным чемпионом мира.

Ключевые слова
Наверх