Ср, 13.04.2022
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Глава федерации фристайла назвал зарплату спортсменов сборной РФ

rus.postimees.ee
Глава федерации фристайла назвал зарплату спортсменов сборной РФ
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Анастасия Таталина, ОИ в Пекине 2022.
Анастасия Таталина, ОИ в Пекине 2022. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Фристайлисты сборной России получают в месяц около 300 тысяч рублей. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов, пишет RBC sport.

«Ежемесячная зарплата спортсмена — 150 тысяч рублей, плюс президентская стипендия — 52 тысячи. Плюс атлет получает в регионе деньги. Доход официальный получается около 300 тысяч. Призовые на Кубке мира — 11 тысяч швейцарских франков за первое место, то есть почти миллион рублей», — сказал Курашов.

Фристайлистка Анастасия Таталина 11 апреля обратилась с открытым письмом к министру спорта России, в котором заявила, что тренеры требовали от нее отдать ФФР половину призовых после победы на чемпионате мира, а после отказа объявили ей бойкот и сорвали подготовку к Олимпиаде в Пекине.

По словам Таталиной, ей «для разрешения конфликта было рекомендовано извиниться перед тренерами и в добровольном порядке помочь нуждам федерации». Курашов в свою очередь назвал заявления спортсменки ложью и отметил, что часть спортсменов добровольно делится призовыми с тренерами и сервисменами, но это не является обязательным.

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