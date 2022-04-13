Глава федерации фристайла назвал зарплату спортсменов сборной РФ

«Ежемесячная зарплата спортсмена — 150 тысяч рублей, плюс президентская стипендия — 52 тысячи. Плюс атлет получает в регионе деньги. Доход официальный получается около 300 тысяч. Призовые на Кубке мира — 11 тысяч швейцарских франков за первое место, то есть почти миллион рублей», — сказал Курашов.

Фристайлистка Анастасия Таталина 11 апреля обратилась с открытым письмом к министру спорта России, в котором заявила, что тренеры требовали от нее отдать ФФР половину призовых после победы на чемпионате мира, а после отказа объявили ей бойкот и сорвали подготовку к Олимпиаде в Пекине.