Алар Карис прибыл в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским

Сегодня, 13 апреля, президент Эстонии Алар Карис вместе с коллегами из Польши Анджеем Дудой, Литвы Гитанасом Науседа и Литвы Эгилсом Левитсом находится с визитом в Киеве, чтобы выразить поддержку украинскому народу, который борется с российской агрессией. Главы четырех государств встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.