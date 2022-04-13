Сегодня, 13 апреля, президент Эстонии Алар Карис вместе с коллегами из Польши Анджеем Дудой, Литвы Гитанасом Науседа и Литвы Эгилсом Левитсом находится с визитом в Киеве, чтобы выразить поддержку украинскому народу, который борется с российской агрессией. Главы четырех государств встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Алар Карис прибыл в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским
Алар Карис прибыл в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским
На встрече запланировано обсуждение помощи украинским военным и мирным жителям. Речь также пойдет о расследовании военных преступлений, целью которого должно быть привлечение к ответственности виновных в злодеяниях.
Алар Карис вернется в Эстонию в четверг.
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