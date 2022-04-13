Дацик: Ян проиграл Стерлингу, потому что русский

«Вроде Дана Уайт сказал, что вообще-то засудили. Ну он проиграл почему? Потому что он русский. Потому и проиграл. Как всегда, всё зависит от кривых решений судей», — сказал Дацик в интервью на канале «Ушатайка» в YouTube.

Стерлинг и Ян встречались в бою-реванше на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.