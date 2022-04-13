Поддержка самой популярной на данном этапе политической партии в Эстонии — Партии реформ – вновь превысила показатель в 30%. Таким образом, реформисты опережают занимающую сейчас в рейтинге партий второе место Консервативную народную партию (EKRE) более чем на 9%.
Рейтинги партий: популярность реформистов превысила отметку в 30 процентов
Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. По итогам опроса, первое место сохраняет за собой Партия реформ — 30,2% поддержки, на втором месте EKRE – 21,1% поддержки, на третьем — не входящая в парламент партия Eesti 200 — 17,6% поддержки со стороны граждан, имеющих право голоса.
За неделю популярность реформистов выросла на 1,6% процентных пункта, в последний раз таким высоким уровень их поддержки был в августе прошлого года.
Четвертую позицию в рейтинге занимает Центристская партия — 16,6%, на пятом — Социал-демократическая партия — 6,8% и на шестом — партия «Отечество» с 4,8% поддержки.
Коалиционные партии (центристов и реформистов) поддерживают всего 46,8% и оппозионные — 32,7% опрошенных избирателей.