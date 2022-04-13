Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт

Ле Бре Сергея Фурманюка – единственный настоящий друг героя, готовый «когда твой друг в крови, быть рядом до конца», но и он до конца понять Сирано не может. Что поделать, Ле Бре – славный малый и храбрец, но его стезя - проза жизни, а не поэзия, хотя он отчаянно пытается что-то понять в боли друга.

Ритм, который задан в спектакле стихами, и чтение стихов почти безукоризненны. Косяков здесь просто прекрасен, он не декламирует, он живет стихом и они естественно рождаются из души его героя, из характера поэта. Но и другие актеры (а трое из них – Дмитрий Кордас, Дан Ершов и Александр Домовой играют по нескольку ролей) очень свободно владеют стихом. Грозное стаккато боевого марша «Это гвардейцы-гасконцы», нежное переливчатое сопрано Роксаны, в котором столько кокетливого лукавства и любви – и столько презрения к Гишу в сцене осады Арраса.

Наконец, глубокий символизм последней картины, проходящей под сенью огромного деревянного креста, на опустевшей сцене, когда ритмы замедляются, странно звучит голос «черного человека», memento mori, переводящее действо в трагический регистр.

Роксана – Элина Пурде, Кристиан – Иван Алексеев. Фото: Николай Алхазов

Она его целует в губы, целуя в них мои слова

В лирическом ключе и с очень сложными эмоциональными перепадами решена сцена объяснения Сирано с Роксаной в кондитерской Рагно. Актеры играют так, что я, знающий пьесу вдоль и поперек, мыслями и сердцем оказался там, рядом с ними, словно прошел через все, что испытал Сирано. Вначале - надежда: герою кажется, а что, если Роксана любит меня, ее слова: «Вы в нем найдете все - ум, благородство…», вселяют веру в счастье, да, он умен и благороден, о ком же она говорит, как не о нем?!

Но тут она говорит, что ее возлюбленный красив – и это катастрофа, которую надо пережить, спрятав ее в себе. Чуть позже Сирано становится заложником своей любви и своей готовности ряди любви к Роксане сделать все для нее и этого красавчика Кристиана де Невильета, о котором он слышит впервые и к которому – Косяков очень точно передает движения души своего героя – пока что никакой симпатии не испытывает, скорее даже раздражение, но он поклялся Роксане и зная, что новичок непременно столкнется с «дедовщиной» (армейские традиции незыблемо стоят века!), защитит Кристиана. А Роксана (Элина Пурде) настолько поглощена своей любовью к Кристиану, что не замечает мучений Сирано. Для актрисы, играющей Роксану, эта сцена сложнее всего, надо, чтобы мы поверили, что героиня чистосердечна, что она не манипулирует другом детства – и мы верим!

Сцена под балконом Роксаны – замечательная кульминация первого акта.