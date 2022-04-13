Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник заявил, что кандидат в президенты от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен стремится вывести страну из Евросоюза, передает агентство ДПА.
СМИ: Макрон обвинил Ле Пен в тайном стремлении вывести Францию из ЕС
"Она хочет выйти (из ЕС), но не считает, что говорить об этом безопасно", - сказал Макрон в ходе предвыборной кампании в городе Мюлузе.
Как отмечает агентство, таким образом французский президент прокомментировал заявление Ле Пен о том, что она выступает за прекращение выплат ЕС некоторых пошлин, а также за изменение некоторых отношений Парижа с союзом.
"Есть те, кто попытались это сделать. У них были проблемы", - добавил Макрон.
По словам президента Франции, Ле Пен "хочет создать союз национальных государств".
При этом Макрон выразил мнение, что Евросоюз положительно сказывается на жизнях жителей Франции.
"Я верю в Европу. Мы изменили ее за прошедшие пять лет, и мы, как европейцы, изменили жизни наших граждан", - заявил Макрон.
10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 24 апреля. Успех Ле Пен во втором туре, по мнению наблюдателей, будет возможен, если за нее массово решат проголосовать сторонники лидера "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона. По итогам первого тура он занял третье место.