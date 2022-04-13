СМИ: Макрон обвинил Ле Пен в тайном стремлении вывести Францию из ЕС

"Она хочет выйти (из ЕС), но не считает, что говорить об этом безопасно", - сказал Макрон в ходе предвыборной кампании в городе Мюлузе.

Как отмечает агентство, таким образом французский президент прокомментировал заявление Ле Пен о том, что она выступает за прекращение выплат ЕС некоторых пошлин, а также за изменение некоторых отношений Парижа с союзом.

"Есть те, кто попытались это сделать. У них были проблемы", - добавил Макрон.

По словам президента Франции, Ле Пен "хочет создать союз национальных государств".

При этом Макрон выразил мнение, что Евросоюз положительно сказывается на жизнях жителей Франции.

"Я верю в Европу. Мы изменили ее за прошедшие пять лет, и мы, как европейцы, изменили жизни наших граждан", - заявил Макрон.