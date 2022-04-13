В марте пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в пять раз

"В марте выросло количество как регулярных рейсов, так и средняя заполняемость рейсов, которая достигла 63%", - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, а также добавил, что влияние событий на территории Украины на число пассажиров пока еще не заметно.

В марте из Таллинна осуществлялись регулярные рейсы в 35 пунктов назначения, кроме того, были выполнены чартерные рейсы в Египет и на Канарские острова, а в начале месяца авиакомпания Wizz Air открыла авиасообщение по маршруту Таллинн-Венеция.