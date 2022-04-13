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В марте пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в пять раз

rus.postimees.ee
В марте пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в пять раз
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Konstantin Sednev

В марте Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери обслужил 172 424 пассажиров – в пять раз больше, чем за тот же период 2021 года. Данный показатель составляет 75% от докризисного уровня.

"В марте выросло количество как регулярных рейсов, так и средняя заполняемость рейсов, которая достигла 63%", - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, а также добавил, что влияние событий на территории Украины на число пассажиров пока еще не заметно.

В марте из Таллинна осуществлялись регулярные рейсы в 35 пунктов назначения, кроме того, были выполнены чартерные рейсы в Египет и на Канарские острова, а в начале месяца авиакомпания Wizz Air открыла авиасообщение по маршруту Таллинн-Венеция.

Самая большая доля рынка была в марте у Ryanair, услугами которой воспользовались 27% всех пассажиров. Услугами авиакомпании airBaltic воспользовался 21% пассажиров, далее с показателем 10% следуют Lufthansa и Finnair.

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