В Пайде человек захлебнулся в ванне

На вопросы о том, каким был год для спасателей в Ярвамаа, отвечает руководитель спасательной зоны Рапла-Ярвамаа Танель Вахтер.

- Можно сказать, что прошлый год прошел не очень хорошо. Для спасателей год хороший, если нет жертв огня или воды. В Ярвамаа в пожаре погиб один человек и утонули двое.

Пожар произошел 31 марта в деревне Ваали в волости Ярва, в результате чего погибла 53-летняя женщина. Речь идет о малонаселенном районе, а это означает, что пожар обнаружили только утром. Дом полностью сгорел, спасать было некого. Погибшая женщина была дома одна. Ее сожитель отправился на работу в Южную Эстонию.

Что касается утопления, то это были два совершенно разных случая. В первом 30 октября рыбаки отправились на озеро Тарбья. В процессе рыбалки они употребляли алкоголь. В какой-то момент лодка перевернулась и люди упали в воду. Один смог доплыть до берега, но второй, 50-летний мужчина, утонул. 3 ноября в жилом доме в Пайде в ванне захлебнулся 77-летний мужчина. Это обнаружили, когда вода стала вытекать за края ванны и затопила нижних соседей.

- Профилактическая работа проводится, но трагические случаи все-таки имеют место. Насколько эффективны превентивные меры?

- Профилактическая работа все еще имеет влияние на людей, но в то же время в личных разговорах можно услышать, что, например, делают с дымовым датчиком, который подает сигнал о севшей батарейке. Некоторые просто сбивают его подручными средствами с потолка.

В целом, мне кажется, что ни один человек не думает о том, что с ним может что-то случиться в собственном доме. Я придерживаюсь мнения, что если заниматься подрастающим поколением и с раннего возраста рассказывать как о пожарной безопасности, так и о безопасности на воде, то в долгосрочной перспективе это сделает общество более осведомленным.

В прошлом году спасатели Ярвамаа провели 837 консультаций на дому. Сказать, что открывшаяся перед ними картина была критичной, нельзя. В большинстве домов с пожарной безопасностью все в порядке. Лишь в семи процентах проверенных домов, то есть в 60 домохозяйствах, ситуация требовала улучшения.

- Какие случаи в Ярвамаа запомнились спасателям?

- Если еще четыре года назад можно было сказать, что ежедневно в среднем в двух домах Эстонии происходили пожары, то сейчас их количество, к счастью, уменьшается.

В Ярвамаа число пожаров в домах из года в год остается примерно одинаковым. В 2020-2021 годы в уезде было зарегистрировано 29 таких пожаров, а 2018-2019 годы — столько же. В прошлом году насчитывалось 97 пожаров в помещениях.

Также в Ярвамаа остается стабильным число вызовов. Конечно, если осень богата на штормы, то количество вызовов существенно увеличивается. В прошлом году спасатели устранили 83 угрозы.

Поскольку Ярвамаа пересекает несколько крупных шоссе, в уезде постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. В 2021 году у спасателей было 74 выезда на ДТП. Поскольку спасатели отреагировали на 53 происшествия в 2020 году, можно сказать, что прирост довольно большой.

В прошлом году в Ярвамаа было пять несчастных случаев на воде. Саперов вызывали 14 раз, то есть значительно реже, если сравнивать с предыдущими годами. Спасатели также помогали людям и животным в беспомощном состоянии.

- Как начался 2022 год?

- Несчастий, связанных с водой, не было. Наверное, все дело в том, что зимой лед на водоемах держался долго. За первые два с половиной месяца года в Эстонии не утонул ни один человек. По состоянию на 5 апреля в Эстонии утонул один человек. В прошлом году к этому моменту их было уже шесть.