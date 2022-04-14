Во саду ли в огороде: меняем газоны на картофельные грядки

Без блюд из картофеля не обходится ни одна трапеза: разнообразные гарниры, питательные салаты, начинки для пышных пирогов... А для успешного приготовления этих нехитрых, но любимых блюд требуется всего-навсего вкусная картошка! Если картошка будет водянистая, кисловатая, то даже умелая хозяйка не сможет сделать блюдо вкусным.

Картофельное пюре. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Клуб огородников и садоводов-любителей приобрел три сорта картофеля напрямую от сортодержателя, Йыгеваской опытной станции, как она раньше называлась. Сейчас это Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, который поддерживает сортотип этого картофеля. Это наиболее полюбившиеся нашими огородниками сорта картофеля, которые имеют вкус нашего детства: Jõgeva kollane, Ando и Väike Verev.

Этот картофель поставлен только для нашего клуба, чтобы мы могли у себя в огороде выращивать данные сорта. Конечно, современные голландские сорта отличаются устойчивостью к разного рода заболеваниям, вредителям, обладают высокой урожайностью, но если говорить о вкусовых качествах, то здесь можно поспорить. Потому что многим нашим огородникам не столько важен урожай той или иной культуры, сколько те привычные вкусовые качества, которые им знакомы.

Картофель. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Мы уже много лет пропагандируем живое земледелие. Выращенные по нашей методике морковь, редис, брюкву, свеклу, другие овощные культуры и, конечно, картофель не сравнить с теми, которые можно приобрести в магазине или даже на рынке. Какие использовались удобрения, какие химические препараты для борьбы с заболеваниями и вредителями, мы можем только предполагать.

Для этого есть соответствующие лаборатории и приборы, с помощью которых можно выявить наличие нитратов. Нитраты - это те азотистые соли, которые сами по себе безвредны для человека, но чрезмерное их накапливание, в петрушке, в стеблях укропа, в раннем редисе или в клубнике нежелательно и отрицательно сказывается на иммунитете. Для укрепления иммунитета мы должны думать, что мы потребляем и как выращиваем.

Несколько лет тому назад я проводил различные эксперименты и разработал специальную методику, которую назвал «огород для ленивого»: использование различных приемов с минимальной затратой труда для получения максимального результата.

Мы в нашем клубе не стремимся получать высокие урожаи и конкурировать с крупными производителями, но, как гласит 19 статья нашей Конституции, каждый человек имеет право на самореализацию. Это касается и огородников. Члены нашего клуба выращивают продукцию для себя используя различные методы, начиная от гидропоники и заканчивая теплыми грядками.

Картофель в соломе растет без дополнительного ухода. Фото: zelenez

Вот конкретный пример из собственной практики: на участке была земля, заросшая сорняками. Нужно было их скосить, газонокосилка взять не смогла, пришлось взять отцовскую косу и потихоньку этот участок окультурить. Начало июня, трава была высотой уже 30-40 сантиметров. Скосил и подвядшей травой прикрыл то место, на котором хотелось попробовать вырастить картофель. Взял семенной картофель, разложил прямо на эту траву, а сверху накрыл старым сеном. Можно использовать старую траву, да и любой органический материал. Свежую траву нельзя использовать ни в коем случае. После этого следует засыпать перегноем или небольшим слоем земли. Если пройдет приличный дождь – это будет идеально. Если дождя нет, нужно не забывать поливать.

Уход за теплой грядкой. Фото: Shutterstock

Через все эти слои проклюнутся ростки картофельной ботвы. Окучивать посаженную таким образом картошку не нужно, нужно только следить, чтобы хватало влаги, и использовать органо-минеральные удобрения для картофеля, содержащие азот, калий, фосфор. Одним словом, подкармливать. В конце сентября ботва будет у вас зеленая, красивая, а когда она начнет желтеть, вы увидите на грядке красивые ровные клубни картофеля, которые останется только собрать в ведро.