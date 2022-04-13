Ср, 13.04.2022
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Лукашенко считает санкционный период "временем возможностей" для Беларуси и России

Интерфакс/BNS
Лукашенко считает санкционный период "временем возможностей" для Беларуси и России
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Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко. Фото: Scanpix/Yuri Smityuk

Глава Беларуси Александр Лукашенко назвал время введения санкций периодом возможностей для Белоруссии и России.

"Санкционный период - это время возможностей", - заявил Лукашенко во Владивостоке на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в среду. Его слова передает госагентство БелТА.

Лукашенко также отметил, что благодаря введенным санкциям Россия и Беларусь пришли к расчетам в национальных валютах. "Нас не напрягает российский рубль. Не нужны нам доллары и евро. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители в российских рублях", - сказал он.

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