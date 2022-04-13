Желание многих жителей Эстонии вернуться домой к Пасхе сильно подняло цены на билеты на паром по маршруту Хельсинки-Таллинн. Места для авто на многих отправлениях уже распроданы, на некоторые отправления билеты по-прежнему доступны, но за сотни евро, пишет Postimees.
400 евро! Цены на паромной линии Хельсинки-Таллинн шокируют
Tallink, крупнейший перевозчик в Финском заливе, сегодня совершает еще пять рейсов из Хельсинки, билеты на два из которых уже распроданы. Самый дешевый билет на паром при отправлении в 22:30, однако при наличии транспортного средства билет обойдется в 169. При отправлении в 16:00 сбор за транспортное средство составляет уже 399 евро.
Завтра Tallink совершит девять рейсов между Хельсинки и Таллинном, билеты на три из которых уже проданы. Самый дешевый проезд со своим транспортным средством (по состоянию на 10:30) стоит 169 евро, самый дорогой – 349 евро.
По данным системы бронирования Tallink, стоимость парковочного места на маршруте Хельсинки-Таллинн обычно составляет от 30 до 50 евро.
Пассажирские билеты на маршрут Хельсинки-Таллинн можно приобрести сегодня и завтра по цене 29–33 евро, на все отправления Tallink.
Места на пассажирских лайнерах Eckerö Line уже распроданы на следующие семь отправлений. Первый свободный билет на поездку из Хельсинки есть только в пятницу вечером в 21.40. Цена выгодная - 29 евро.
У Viking Line на сегодня и завтра осталось только одно отправление из Хельсинки со своим транспортным средством: завтра в 14:15. Цена — 171,9 евро.