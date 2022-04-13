Ставки подняты до предела: Донбасс в ожидании кровавой решающей битвы

Украинские войска Фото: BBC

Жители восточной Украины знают, что Россия готовит мощное наступление на их земли. Это, кажется, понимают даже собаки - они нервно лают, заслышав грохот артиллерии вдалеке.

Сотни тысяч человек уже бежали, отправившись в относительно безопасную Западную Украину. Спутниковые снимки вновь показывают большие колонны российской техники, на этот раз - идущие на восток.

Здесь, в Донбассе, мы также видим признаки стягивания украинской техники, включая бронемашины и системы противовоздушной обороны большей дальности. Однако это не сравнимо с масштабами российских подкреплений.

Возможно, Украина тщательнее скрывает свои передвижения, а, может быть, у нее просто меньше техники. Скорее всего, верно и то и то.

Многие считают, что следующий этап войны на востоке может решить исход этого конфликта, и многие ожидают, что он будет кровавым.

По нашей просьбе украинские военные провели нас на одну из своих артиллерийских позиций, которая уже обстреливает российские позиции. Попасть на нее можно было, только проехав на бронетранспортере через поля.

Значительная часть боевых действий будет вестись на открытой местности. У украинских войск будет преимущество оборонительных позиций, на которых они успели окопаться.

Мы с тревогой смотрели в небо, опасаясь появления российской авиации, однако у Украины еще остались средства ПВО. Мы видели машину, на которой установлены радар и зенитные установки, но нас попросили его не снимать.

На артиллерийской позиции мы увидели больше средств ПВО, включая поставленные западными странами переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Они были готовы к использованию - на случай, если российские беспилотники или боевые самолеты будут угрожать этим позициям.

Подобные вооружения сыграли важную роль в этой войне: даже если Россия имеет превосходство в небе, у нее нет над ним полного контроля.

Переносной зенитный комплекс Фото: BBC

Украинская артиллерия также показала свою эффективность. Мы увидели не растянутые артиллерийские позиции, а мобильный отряд, готовый передислоцироваться по первой команде. Российская армия больше числом, но украинская полагается на хорошо подготовленные линии обороны и мобильность.

Украинский солдат Владимир рассказал мне, что его подразделение постоянно перемещается, чтобы избежать обстрела.

"Если мы останемся на одной позиции больше пары дней, мы станем целью," - говорит он. Владимир также подчеркнул другое ключевое различие: если украинская артиллерия бьет по военным целям - российской артиллерии, то Россия обстреливает города и поселки.

"Они обстреливают наши города, потому что они хотят посеять панику среди людей. Они хотят, чтобы люди сдались", - сказал солдат.