Таллинн привлечет к картографированию велосипедного движения 500 велосипедистов

Таллинн участвует в проекте «Bicification – увеличение использования велосипедов в городском движении», цель которого заключается в поддержке перехода европейских городов к экологичному, активному движению. Чтобы достоверно отслеживать поездки на велосипедах участников исследования и поблагодарить их за старания, велосипедисты за пройденные километры получат премии.

В ближайшем будущем в Таллинне планируется только лишь в Кесклинне построить около 40 км новых велодорожек и повысить безопасность имеющихся дорожек и выделенных полос. «Наша цель - постепенно реализовать велосипедную стратегию Таллинна и поспособствовать тому, чтобы велосипед стал средством передвижения, используемым на повседневной основе, - сказал вице-мэр Владимир Свет. - Важно при разработке проектов привлекать людей, которые действительно ежедневно передвигаются по велодорожкам Таллина. Так мы выясним, удобны ли будут для них запланированные велодорожки и насколько они безопасны, а также совпадают ли они с реальными траекториями движения велосипедистов».

«Мы приглашаем всех заинтересованных велосипедистов поучаствовать в исследовании. Каждый сможет внести свой вклад в становление города более удобным для передвижения на велосипедах. Перед нами долгий путь и мы готовы приложить усилия ради этого», - добавил Свет.

Исследование Bicification начнется 1 июня и продолжится до 30 сентября 2022 года. Город рассчитывает привлечь к участию в проекте 500 велосипедистов, которые составили бы репрезентативную выборку на основе географических и социально-экономических аспектов. В проекте могут принять участие все граждане, живущие или работающие в Таллинне, на момент регистрации им должно быть не менее 18 лет и они должны пользоваться смартфоном.

Участники прикрепят к своим велосипедам комплекты Pin Bike, при помощи которых будет осуществляться картографирование передвижения велосипедистов. В проекте можно участвовать только на обычном велосипеде, участие на электровелосипеде, к сожалению, невозможно.

Партнером Таллинна в проведении исследования Bicification выступает Таллиннский Технический университет. «Bicification применяет уникальное устройство, позволяющее на добровольной основе и анонимно сохранять данные о перемещениях человека, а также спрашивать участников о причинах поездки и т. п. Таким образом, проект позволит Таллинну впервые не только картографировать траектории движения велосипедистов и протяженность поездок, но и анализировать причины, по которым они выбирают именно эту траекторию», - пояснила важность проекта профессор социально-научных больших данных TalTech Ану Массо.

«Bicification позволяет также осуществить игровой подход и «подталкивание», чтобы побудить людей ездить на велосипедах, а также поделиться информацией с планировщиками о том, какие препятствия встречаются на пути велосипедиста, например, высокие бордюры, или проинформировать об имеющихся возможностях, таких как питьевые колонки. Такая добровольная система предоставления информации велосипедистами на международном уровне получила распространение и популярность как способ поучаствовать в формировании городской инфраструктуры. Участие в проекте Bicification – чудесная возможность, предоставив свои данные, помочь Таллинну улучшить среду проживания», - подчеркнула Массо.

Для участия в исследовании с 12 апреля проходит регистрация по адресу

https://bicification-project.eu/join/. Среди желающих будут выбраны 500 участников, ко вниманию будет приниматься язык общения, пол, возраст, а также учитываться баланс между районами города. С выбранными кандидатами свяжутся относительно дальнейших шагов не позже 13 мая.

Каждый участник исследования, пользуясь велосипедом, сможет зарабатывать премии за километры размером до 1 евро в день и до 30 евро в месяц. Премия основывается на километраже, пройденном на участке, отмеченном на карте: https://link.pin.bike/TallinnMap. Приложение будет автоматически преобразовывать каждые 10 полученных евро в ваучеры, которые можно использовать в различных магазинах Таллинна, поддерживающих проект.

Проект Bicification финансируется Европейским Институтом инноваций и технологий (EIT) через программу EIT for Urban Mobility, в рамках которой стремятся к ускорению позитивных изменений мобильности, чтобы повысить качество жизни в городах.

Для участия в проекте будут привлечены 1500 пользователей из трех городов (Таллинн, Стамбул, Брага) на четыре месяца. В течение последующих пяти лет по всей Европе планируется охватить 100 000 человек из 90 городов. Участники получат премии от местных учреждений. Города в свою очередь получат ценные и достоверные данные о передвижении.

В Таллинне участие в проекте курирует центр компетенций по внешним проектам при центре стратегического управления Таллинна, партнером в проведении исследования выступает Таллиннский Технический университет – TalTech.