МЭА: сокращение спроса и рост добычи ОПЕК+ и США поможет избежать усиления дефицита нефти

Пока МЭА оценивает, что в апреле добыча нефти в РФ снизится на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), а с мая - на 3 млн б/с.

"Несмотря на масштабы перебоев с поставками российской нефти, более слабый рост спроса и устойчивый рост добычи со стороны Ближнего Востока, ОПЕК+, а также США и других стран, не входящих в альянс ОПЕК+, должны предотвратить развитие серьезного дефицита", - считают аналитики.

Так, МЭА понизило оценку поставок нефти со стороны стран не-ОПЕК на I кв. на 300 тыс. б/с - до 65 млн б/с, но повысило на II кв. - на 400 тыс. б/с, до 63,7 млн б/с. Прогноз по III кв. снова снижен на 200 тыс. б/с - до 64,4 млн б/с, а в отношении IV кв. на 100 тыс. б/с меньше - 64,8 млн б/с. В целом по году, подсчитало МЭА, поставки не-ОПЕК составят 64,5 млн б/с, на 100 тыс. б/с меньше предыдущего прогноза, и на 800 тыс. б/с больше, чем в 2021 году.

МЭА понизило оценку спроса на II кв. и на год в целом из-за карантинных мер в Китае, направленных на противодействие распространению COVID-19. Кроме того, более полные данные о спросе за I кв. 2022 года, особенно в США, оказались существенно ниже предварительных оценок.

Так, оценка спроса на I кв. снижена на 380 тыс. б/с - до 98,5 млн б/с, на II кв. - на 400 тыс. б/с - до 98,3 млн б/с, на III кв. - лишь на 40 тыс. б/с - до 100,1 млн б/с, а на IV кв. - на 140 тыс. б/с меньше, 100,5 млн б/с. В целом по 2022 году МЭА ожидает спрос в 99,4 млн б/с, что на 240 тыс. б/с меньше, чем прогнозировало месяц назад. Таким образом, по оценке МЭА, спрос на нефть в 2022 году увеличится лишь на 1,9 млн б/с.

В течение марта, подсчитали в МЭА, мировые поставки нефти выросли на 450 тыс. б/с - до 99,1 млн б/с, в первую очередь за счет производителей, не входящих в ОПЕК+, которые более чем компенсировали небольшое снижение отгрузок со стороны членов ОПЕК+, России, Казахстана и Ливии.

За исключением России добыча в мире должна увеличиться на 3,9 млн б/с с марта по декабрь, говорится в отчете. Ожидается, что ОПЕК+ постепенно увеличит добычу на 1,9 млн б/с при условии, что она полностью отменит сокращение ОПЕК+ в соответствии с существующей политикой (пока добыча стран ОПЕК+ отстает от плана на 1,5 млн б/с). Прогнозируется, что Саудовская Аравия добавит 780 тыс. б/с, в то время как Ирак, Кувейт и ОАЭ могут совокупно - такой же объем.