Более половины семей в Эстонии пожертвовали деньги на поддержку Украины

«Войну в Украине жители Эстонии приняли близко к сердцу, и посильные пожертвования сделали очень многие. Опрос показал, что даже среди людей с доходом до 550 евро в месяц, то есть с самым низким доходом, каждый второй живёт в домохозяйстве, которое посчитало необходимым выделить какую-то сумму на помощь украинцам», — прокомментировала результаты опроса Эвелин Паэ, руководитель исследовательской фирмы Norstat Eesti, отметив, что самые щедрые пожертвования были сделаны людьми с ежемесячным доходом более 2000 евро, среди которых пожертвования деньгами сделали 74%.

По возрастным группам самыми активными были самые молодые (18-29 лет) и самые старые (старше 60 лет) респонденты, из которых соответственно 58% и 56% пожертвовали свои деньги Украине и украинцам. По регионам наиболее активная финансовая помощь украинцам поступила из Южной и Западной Эстонии, где пожертвования сделали 58% семей. 33% проживающих в Эстонии семей пожертвовали необходимые вещи, каждый четвёртый сам был в непосредственном контакте с военными беженцами.

18% русских семей, проживающих в Эстонии, сделали финансовые пожертвования Украине, а 22% помогли необходимыми вещами. Среди жителей Эстонии непосредственный контакт с военными беженцами имели 31% русских и 21% эстонцев.