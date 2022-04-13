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Погранслужба Литвы: РФ может создать миграционный кризис на востоке ЕС

BNS
Погранслужба Литвы: РФ может создать миграционный кризис на востоке ЕС
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Литовско-белорусская граница.
Литовско-белорусская граница. Фото: Jānis Laizāns

Командующий пограничной службой Литвы Рустамас Любаевас предупредил, что в отместку за санкции в связи со вторжением в Украину Россия может создать наплыв нелегальных мигрантов в странах Евросоюза, находящихся на востоке.

В аналогичных действиях Запад обвинил белорусский режим в прошлом году, когда через границу этой страны в ЕС хлынули тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, назвав это гибридной атакой.

«Вполне вероятно, что Российская Федерация также могла бы ввести гибридные меры против ЕС в контексте или на фоне таких невиданных санкций. Не только против Литвы — я сейчас говорю о всей нашей восточной внешней границе ЕС от Норвегии до Словакии или Польши», — заявил в среду журналистам в Сейме глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

«Это один из вариантов, когда Россия может предпринять действия, подобные прошлогодним шагам белорусского режима, чтобы повлиять на принципиальную позицию ЕС и стран ЕС», — добавил он.

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