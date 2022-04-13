За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3356 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 627.
За сутки в Эстонии скончались три человека с COVID-19
По состоянию на утро 13 апреля в больницах находится 266 пациентов с коронавирусом. Из них 100 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 54 человека, или 54% не были вакцинированы, а 46, или 46% прошли курс вакцинации.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализировали в среднем по 0,8 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,6 невакцинированных в день.
За сутки в больницах открыли 17 новых историй болезни, из которых в пяти случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 12 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались три человека с коронавирусом, один из них не был вакцинирован: 80-летняя женщина, 94-летний мужчина и 95-летняя женщина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 50 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 52 невакцинированных в день.
За сутки было введено 534 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 52 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 448 669 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.