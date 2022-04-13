Прокуратура пока не знает, когда предъявит обвинение Михаилу Корбу

"Члены Рийгикогу обладают парламентским иммунитетом и поэтому до его отмены им невозможно предъявить обвинение", - сказала rus.err.ee пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.

"Для отмены иммунитета члена парламента генеральный прокурор Эстонской Республики подает запрос канцлеру права, который на основании этого ходатайства может предложить Рийгикогу лишь парламентария неприкосновенности. Только после того, как канцлер права внесет соответствующее предложение в Рийгикогу, члены Рийгикогу проголосуют по нему и примут решение в пользу лишения депутата иммунитета, прокуратура может выдвинуть обвинение", - добавила Кюнгас.

"Поэтому на данном этапе невозможно сказать, сможем ли мы предъявить обвинения и когда", - заключила Кайри Кюнгас.

Ключевыми фигурами уголовного дела о взятках в связи со строительством квартала Pronto Franco в районе Таллиннcкого порта являются бизнесмен Хиллар Тедер и бывший генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб. Тедер якобы пообещал пожертвовать Центристской партии миллион евро, если он получит более дешевый сервитут от Таллиннской городской управы для парковки Porto Franco.

Под судом оказалась и Керсти Крахт, советник бывшего министра финансов Мартина Хельме. Прокуратура ранее объявила, что подозрение предъявлено также Центристской партии как юридическому лицу - она подозревается в торговле влиянием.

В деле замешано и все второе правительство Юри Ратаса, решившее предоставить Porto Franco экстренный заем в размере почти 40 миллионов евро. Ратас ушел в отставку в январе 2021 года из-за подозрения в коррупции.