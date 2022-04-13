Галерея ⟩ Перед посольством РФ в Таллинне протестовали против преступлений российских солдат

«Российские солдаты насилуют и убивают в Украине женщин и детей. Люди, которые поддерживают эту войну, выступают за военные преступления, вопиющие зверства и сами являются соучастниками этих деяний. Это наше послание сторонникам путинского режима (в России, Эстонии и везде)», - заявили организаторы акции протеста.

Вчера, 12 апреля, аналогичная акция протеста прошла перед посольством Венгрии в Таллинне. Ее участники пришли в противогазах, чтобы побудить Венгрию отказаться от российских газа и нефти. По мнению участников акции, Венгрия недостаточно показывает, что она против агрессии РФ в Украине.