В телеграм-канале глянцевого журнала PEOPLETALK появились новые снимки из фотосессии олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой. На фотографиях 15-летняя спортсменка изображена в бальных платьях. Её образ напоминает сказочную принцессу.
Опубликованы новые снимки «сказочной» фотосессии Камилы Валиевой
Опубликованы новые снимки «сказочной» фотосессии Камилы Валиевой
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, обновила мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений, дополняет "Чемпионат". На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир, после чего стало известно, что в декабре 2021 года она сдала положительный тест на допинг. Вручение олимпийского золота сборной России МОК отложил до окончания расследования.