МИД Литвы: ряд стран ЕС категорически против эмбарго на российскую нефть

"Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета санкций, подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения по нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но переговоры ведутся", - заявил глава литовской дипломатии журналистам в среду.

Он не назвал, какие страны не поддерживают такие санкции против России.

Ранее со ссылкой на The Wall Street Journal сообщалось, что в Евросоюзе, который уже решил отказаться от российского угля, намерены сделать вопрос эмбарго на российскую нефть ключевым в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине.

Между тем маловероятно, что странам удастся быстро разрешить имеющиеся у них разногласия. Германия продолжает сопротивляться инициативе о запрете российской нефти, в то время как европейские чиновники не хотят принимать активные меры до конца президентских выборов во Франции, писала газета.

Между тем, любые экстренные шаги по направлению к подобным санкциям столкнутся с сопротивлением ряда стран, отмечает WSJ. Основное сопротивление санкциям в отношении импорта нефти и газа из России оказывает Германия, крупнейшая экономика Европы.

В числе анализируемых новых ограничений - введение эмбарго в несколько этапов, пошлины на импорт российской нефти для сокращения спроса, а также перевод части платежей на условно-депозитный счет, чтобы у России была возможность осуществлять лишь ограниченное количество платежей, говорят европейские чиновники.

ЕС уже объявил о планах постепенного сокращения импорта российских энергоресурсов. Между тем вопрос о дальнейших шагах встает все более остро, отмечает WSJ.