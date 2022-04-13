Видео ⟩ Российский автогонщик со слезами извинился за нацистский жест
Юный российский автогонщик Артем Северюхин со слезами на глазах извинился за свой нацистский жест на Гран-при Португалии по картингу:
«Я хочу извиниться перед всеми за произошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я объяснить не могу. Я знаю, что виноват, знаю, что глуп, и готов понести наказание. Прошу понять меня в том, что я не поддерживал нацизм или фашизм этим жестом. У меня не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду или зрителей трансляции. Извините меня, пожалуйста».
Напомним, 15-летний Северюхин после победы на турнире картингистов среди юниоров показал жест, похожий на нацистское приветствие. Мать гонщика заявила СМИ, что он таким образом «посылал сердечки команде».
После этого команда Ward Racing, за которую выступал Северюхин, разорвала контракт и прекратила с ним сотрудничество.