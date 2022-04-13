В среду гуманитарных коридоров в зоне боевых действий в Украине не будет

"К сожалению, сегодня мы их не открываем. В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня", - написала она.

Верещук отметила, что российские войска не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах; все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что от открытия гуманитарных коридоров в среду придется воздержаться. Как сообщали Українськi Новини, 12 апреля по гуманитарным коридорам был эвакуирован 2 671 человек.