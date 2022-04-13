Пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России сообщила в среду о кончине участницы зимней Олимпиады 1976 года Ирины Воробьевой, передает Interfax.
Скончалась чемпионка мира и Европы-1981 по фигурному катанию Ирина Воробьева
Скончалась чемпионка мира и Европы-1981 по фигурному катанию Ирина Воробьева
"12 апреля скоропостижно скончалась прославленная советская фигуристка - чемпионка мира (1981), чемпионка Европы (1981), чемпионка СССР (1976), участница Олимпийских игр (1976) в парном катании Воробьева Ирина", - говорится в сообщении.
Воробьева выступала в парном катании с Александром Власовым и Игорем Лисовским. В 1976 году пара Воробьева - Власов впервые одержала победу на чемпионате СССР. Четырежды с разными партнерами Воробьева становилась серебряным призером чемпионатов СССР (1972, 1977, 1980, 1981), была бронзовым призером (1979).
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