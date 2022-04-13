Яна Тоом обратилась в Еврокомиссию с жалобой на КаПо

«Повторю, нынешний ежегодник кажется мне более спокойным, чем предыдущие, но, возможно, я выдаю желаемое за действительное, – продолжила евродепутат. – А кажется мне так, потому что где-то три месяца назад я писала жалобу на Полицию безопасности в Еврокомиссию – по поводу того, что КаПо, издавая свой ежегодник, нарушает правила GDPR, Общий регламент по защите данных, по сути – европейский закон о защите личных данных. КаПо публикует личные данные людей без их согласия. Последовала переписка с КаПо, которая считает, что ей можно это делать из соображений безопасности – но, по-моему, они все-таки становятся осторожнее после каждого такого конфликта, пусть и непубличного».