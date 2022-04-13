Для клиента за рубежом связаться с Elisa оказалось настоящей проблемой

Дело в том, что зачастую давние клиенты, как Олег, пользуются телекоммуникационными услугами Elisa по старой системе. Это значит, что им недоступно такое количество возможностей управлять услугами Elisa через э-самообслуживание, как это доступно тем клиентам, кто присоединился относительно недавно и уже пользуется услугами «нового формата». У Олега в Elisa были приобретены услуги телевидения и интернета, а также мобильные услуги, и он был вполне доволен сервисом до начала 2022 года, когда компания внезапно решила изменить способы связи с клиентами.