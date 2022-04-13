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Для клиента за рубежом связаться с Elisa оказалось настоящей проблемой

Екатерина Павлова
Для клиента за рубежом связаться с Elisa оказалось настоящей проблемой
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Elisa logo.
Elisa logo. Фото: Tairo Lutter / Postimees

Клиент Elisa Олег, на момент написания статьи уже частично расторгнувший договор с телекоммуникационной компанией, остался крайне недоволен, как проходит обслуживание давних клиентов.

Дело в том, что зачастую давние клиенты, как Олег, пользуются телекоммуникационными услугами Elisa по старой системе. Это значит, что им недоступно такое количество возможностей управлять услугами Elisa через э-самообслуживание, как это доступно тем клиентам, кто присоединился относительно недавно и уже пользуется услугами «нового формата». У Олега в Elisa были приобретены услуги телевидения и интернета, а также мобильные услуги, и он был вполне доволен сервисом до начала 2022 года, когда компания внезапно решила изменить способы связи с клиентами.

Олег объясняет, что часто путешествует, последние восемь лет он следовал одной и той же схеме: на время своего отсутствия в стране Олег приостанавливал услуги ТВ и интернета, отправляя письмо в Elisa по э-почте.

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