Фото ⟩ В Тартумаа тяжелое ДТП: три человека серьезно пострадали

Авария произошла в деревне Тяннассильма, где по неизвестной причине микроавтобус отклонился со своего пути и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником. Поскольку внедорожник ехал с прицепом, полным инструментов, в результате аварии внедорожник разломился надвое.

В двух транспортных средствах было три человека, все тяжело пострадали и были доставлены в больницу. Полиция ведет работу на месте происшествия, точные обстоятельства выясняются.