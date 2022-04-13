В среду, 13 апреля в 13:40 на 25-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме произошло лобовое столкновение между микроавтобусом и легковым автомобилем.
Фото ⟩ В Тартумаа тяжелое ДТП: три человека серьезно пострадали
В Тартумаа тяжелое ДТП: три человека серьезно пострадали
Авария произошла в деревне Тяннассильма, где по неизвестной причине микроавтобус отклонился со своего пути и выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником. Поскольку внедорожник ехал с прицепом, полным инструментов, в результате аварии внедорожник разломился надвое.
В двух транспортных средствах было три человека, все тяжело пострадали и были доставлены в больницу. Полиция ведет работу на месте происшествия, точные обстоятельства выясняются.
Дорога на месте аварии была перекрыта еще полтора часа после аварии, полиция направляла транспорт в объезд.
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