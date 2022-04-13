Пальм: сейчас за восточной границей только хоронят погибших в Украине солдат

По словам Пальма, Эстония сейчас надежно защищена и нет угрозы непосредственного военного нападения. Он уточнил, что ситуация может быстро измениться, но в ближайшие недели и месяцы угрозы не предвидится.

По словам Пальма, российские вооруженные силы в полном объеме заняты войной с Украиной. «Обстановка за восточной границей беспрецедентная, в военном отношении там совсем пусто. Военные городки пустые», - сказал Пальм, добавив, что российские войска за границей занимаются главным образом церемониальной деятельностью, то есть хоронят погибших в Украине солдат. «Это очень подходящее для них занятие», - сказал Пальм.

По его словам, в Украину переброшено командование всех российских военных округов, что привело к тому, что Россия в военном плане полностью беззащитна. Поэтому, по словам Пальма, явным блефом являются заявления России о страхе нападения со стороны НАТО, поскольку оставленные без защиты границы никоим образом не указывают на страх.

Пальм сказал, что целью России по-прежнему является уничтожение украинских народа и государства, но из-за своей некомпетентности ей пришлось существенно реорганизовать свою деятельность. Агрессия переведена на новые направления по сравнению с первоначальным планом, Россия пытается наступать в восточном направлении.

По словам Пальма, широкомасштабное наступление пока не началось и происходит передислокация российских сил. Погодные условия также не благоприятствуют использованию ВВС, но есть основания полагать, что наступление начнется в конце этой или начале следующей недели.

По словам Пальма, в подготовке российских войск заметна определенная неорганизованность, поскольку подразделения не получают достаточных отдыха, обслуживания и выучки. Причиной, по словам Пальма, может быть политическое давление.

Он констатировал, что российские войска совершают военные преступления, которые не стали неожиданностью для знакомых с российской армией людей. По словам Пальма, именно подразделения, получающие непонятные задания и прошедшие плохую подготовку, и совершают военные преступления, одной из причин которых безусловно является паника.

«В то же время, поразили размах и жестокость военных преступлений. От них в буквальном смысле слова перехватило дыхание», - сказал Пальм, добавив, что фактически везде, куда ступала нога российского военного, совершались и военные преступления.

Пальм подчеркнул, что Запад должен продолжать оказывать Украине военную помощь. «Эстония отлично понимает текущее положение Украины и была одной из первых, доставивших в Украину помощь. В то же время, возникает вопрос, как вышло, что маленькая Эстония была одно время третьим по величине спонсором в мире», - отметил он.