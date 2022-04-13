Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм сказал журналистам в среду, что сейчас за восточной границей Эстонии в военном отношении пусто, происходит только захоронение погибших в Украине военных.
Пальм: сейчас за восточной границей только хоронят погибших в Украине солдат
По словам Пальма, Эстония сейчас надежно защищена и нет угрозы непосредственного военного нападения. Он уточнил, что ситуация может быстро измениться, но в ближайшие недели и месяцы угрозы не предвидится.
По словам Пальма, российские вооруженные силы в полном объеме заняты войной с Украиной. «Обстановка за восточной границей беспрецедентная, в военном отношении там совсем пусто. Военные городки пустые», - сказал Пальм, добавив, что российские войска за границей занимаются главным образом церемониальной деятельностью, то есть хоронят погибших в Украине солдат. «Это очень подходящее для них занятие», - сказал Пальм.
По его словам, в Украину переброшено командование всех российских военных округов, что привело к тому, что Россия в военном плане полностью беззащитна. Поэтому, по словам Пальма, явным блефом являются заявления России о страхе нападения со стороны НАТО, поскольку оставленные без защиты границы никоим образом не указывают на страх.
Пальм сказал, что целью России по-прежнему является уничтожение украинских народа и государства, но из-за своей некомпетентности ей пришлось существенно реорганизовать свою деятельность. Агрессия переведена на новые направления по сравнению с первоначальным планом, Россия пытается наступать в восточном направлении.
По словам Пальма, широкомасштабное наступление пока не началось и происходит передислокация российских сил. Погодные условия также не благоприятствуют использованию ВВС, но есть основания полагать, что наступление начнется в конце этой или начале следующей недели.
По словам Пальма, в подготовке российских войск заметна определенная неорганизованность, поскольку подразделения не получают достаточных отдыха, обслуживания и выучки. Причиной, по словам Пальма, может быть политическое давление.
Он констатировал, что российские войска совершают военные преступления, которые не стали неожиданностью для знакомых с российской армией людей. По словам Пальма, именно подразделения, получающие непонятные задания и прошедшие плохую подготовку, и совершают военные преступления, одной из причин которых безусловно является паника.
«В то же время, поразили размах и жестокость военных преступлений. От них в буквальном смысле слова перехватило дыхание», - сказал Пальм, добавив, что фактически везде, куда ступала нога российского военного, совершались и военные преступления.
Пальм подчеркнул, что Запад должен продолжать оказывать Украине военную помощь. «Эстония отлично понимает текущее положение Украины и была одной из первых, доставивших в Украину помощь. В то же время, возникает вопрос, как вышло, что маленькая Эстония была одно время третьим по величине спонсором в мире», - отметил он.
По его словам, Эстония приняла правильные решения в сфере гособороны, за последние десять лет она сформировала ситуацию, в которой может помогать партнерам — при необходимости, в крупном масштабе. В то же время, Пальм в очередной раз подчеркнул, что Эстония оставила себе достаточно оружия, чтобы взорвать все российские бронемашины, которые обычно расположены за восточной границей Эстонии.