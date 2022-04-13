Разведка Эстонии: ВС РФ не добились полного контроля над Мариуполем

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Согласно заявлению президента Путина от 12 апреля, военная операция на Украине нацелена на обеспечение безопасности России и она будет вестись до победного конца. Военные цели Российской Федерации (РФ) пока непонятны: они могут ограничиваться захватом Донецкой и Луганской областей, но не исключено что российские войска намерены идти дальше.

Практически наверняка одной из целей РФ является разгром вооруженных сил Украины (ВСУ). Выполнение этой задачи и захват обширных территорий усилит переговорные позиции РФ и позволит оказывать давление на Украину с целью дестабилизации обстановки в стране в долгосрочной перспективе.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают готовиться к эскалации боевых действий. Ожидаемое большое наступление российских войск на востоке Украины пока не началось. Весьма вероятно, что в ближайшие дни погодные условия станут помехой для активных действий российской авиации и сухопутных сил. Снижение активности подразделений может быть компенсировано ужесточением артиллерийских обстрелов.

Вероятным условием начала следующего этапа операции является полный захват Мариуполя. Сражение за город длится намного дольше ожидаемого. Эта задержка может сдвинуть график реализации военных планов.

Украинская сторона сообщает о кибератаках против инфраструктуры энергетики – они участились в последние недели. Кибератакам подвергались как отдельные подстанции и другие объекты, а также базы данных.

Харьковское направление (Восток)

Без изменений.

Рубеж Донецк – Луганск

В течение прошедших суток вблизи линии разграничения происходили локальные столкновения. Насколько известно, ВС РФ не добились успехов. Продолжается переброска войск из Ростовской области на территорию так называемых народных республик Донбасса. Вероятно, эти подразделения предназначены для усиления наступления на направлении Волноваха – Угледар.

ВС РФ не добились полного контроля над Мариуполем. В прошедшие сутки поступали сведения о по крайней мере частичной сдаче 36-й бригады морской пехоты Украины. На данный момент проверить правдивость этих слухов невозможно, поскольку заявления российской стороны противоречат друг другу в деталях. По одной версии, морские пехотинцы сдались сами, по другой их захватили в плен в результате неудачной попытки прорыва. В качестве заместителя командира по политической части демонстировались два разных человека – различались их внешность, звание и имя. На одной записи допроса явно видно, что человек считывает текст с бумаги.

В свою очередь украинская сторона сообщает, что 36-й бригаде морской пехоты удалось пробить коридор и объединится с полком «Азов», оба подразделения продолжают сопротивление.

Крымское направление (Юг)