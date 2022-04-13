По данным ОБСЕ Беларусь якобы не является стороной конфликта в войне России против Украины. Однако украинская сторона отмечает, что Россия использует территорию Беларуси для того, чтобы атаковать Украину. Таковы выводы доклада ОБСЕ, которые были опубликованы сегодня, 13 апреля, пишет Радио Свобода.
СМИ: ОБСЕ не считает Беларусь участницей войны против Украины
В докладе указано, что территорию Беларуси используют для нанесения ударов по Украине, однако стороной конфликта страну не признают.
В выводах говорится о том, что Беларусь якобы не принимает непосредственного участия в войне против Украины.
"Несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для нападений России на Украину, Миссия считает, что она не является стороной международного вооруженного конфликта с 1 апреля, пока не совершает акты насилия или иных действий, которые являются непосредственным участием в боевых действиях лиц, которые представляют Беларусь", – говорится в заключении ОБСЕ.
В то же время украинская сторона не соглашается с таким утверждением и приводит аргументы относительно причастности Беларуси к войне, в частности ссылаясь на резолюцию Генассамблеи ООН об определении агрессии. В третьей статье резолюции идет речь о том, что если одна страна предоставляет свою территорию для совершения агрессии против третьего государства, то это квалифицируется как агрессия.
Кроме того, Украина напомнила, что во время встречи с Путиным, глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они согласились оставить русские войска на белорусской территории.
Среди других аргументов - переброска Россией техники в Беларусь и запуск ракет из Могилевской области на территорию Украины. Также есть доказательства участия белорусских военных в войне.