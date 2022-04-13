СМИ: ОБСЕ не считает Беларусь участницей войны против Украины

В докладе указано, что территорию Беларуси используют для нанесения ударов по Украине, однако стороной конфликта страну не признают.

В выводах говорится о том, что Беларусь якобы не принимает непосредственного участия в войне против Украины.

"Несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для нападений России на Украину, Миссия считает, что она не является стороной международного вооруженного конфликта с 1 апреля, пока не совершает акты насилия или иных действий, которые являются непосредственным участием в боевых действиях лиц, которые представляют Беларусь", – говорится в заключении ОБСЕ.

В то же время украинская сторона не соглашается с таким утверждением и приводит аргументы относительно причастности Беларуси к войне, в частности ссылаясь на резолюцию Генассамблеи ООН об определении агрессии. В третьей статье резолюции идет речь о том, что если одна страна предоставляет свою территорию для совершения агрессии против третьего государства, то это квалифицируется как агрессия.

Кроме того, Украина напомнила, что во время встречи с Путиным, глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они согласились оставить русские войска на белорусской территории.