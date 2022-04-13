Символ российского вторжения в Украину “Z” появился в разных частях Финляндии

На прошлой неделе на окне офиса в центре Лаппеенранты появилась надпись «Слава России», а также буква «Z». Также в полицию поступило сообщение об автомобиле с провокационной надписью.

В начале апреля в Иматре неизвестный нанес «Z» на большой видеобилборд с роликом в поддержку Украины. Полиция расследует порчу рекламного носителя. Сумма ущерба пока не называется.

«В отношении автомобиля [с провокационной надписью] ведется предварительное расследование», – рассказал старший инспектор полиции Юго-Восточной Финляндии Юха Юнккари.

Буква «Z» появилась и в Кюменлааксо. Кроме того, символ российского вторжения в Украину обнаружили даже в Оулу.