С завтрашнего дня выход на лед внутренних водоемов запрещен

«Днём температура воздуха уже превышает 10 градусов, из-за чего быстро таит снег и лед. На большей части водоемов лед уже растаял. Кое-где пруды и озера еще покрыты льдом, но его толщина уже значительно меньше десяти сантиметров», – сказал эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Микко Виркала и добавил, что на такой тонкий лед выходить запрещено.

«Вода подо льдом очень холодная – всего пара градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек сможет продержаться около десяти минут, а ребенок еще меньше», – сказал Виркала. Именно поэтому взрослые должны объяснить своим детям, что ходить по тонкому льду очень опасно.

«К счастью, предыдущие месяцы были достаточно холодными, поэтому мы надеемся, что все успели насладиться снежной погодой и побывать на льду водоемов. Но теперь пришло время весны», – объяснил Виркала и добавил, что сейчас хорошая возможность присоединиться к акции «Сделаем!», которая обращает внимание и на безопасность водоемов рядом с домом.

«Перед наступлением лета нужно сделать более безопасными места забора воды для полива, заброшенные дорожки около водоема, сломанные и провалившиеся мостики, скользкие и крутые берега, а также неогороженные береговые линии, которые уносят несколько жизней каждый год – люди падают и не могут выбраться из воды», - сказал Микко Виркала.

Более подробную информацию об акции «Сделаем!» можно найти здесь.